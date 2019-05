Eikenprocessierupsen een steeds groter probleem

Het Kenniscentrum Eikenprocessierups heeft besloten om gemeenten, provincies, gezondheidsdiensten van de GGD, wetenschappers en andere deskundigen bijeen te roepen. De eikenprocessierups wordt namelijk een nog groter probleem dan het al is, als overheden en gezondheidsdiensten niet beter gaan samenwerken. Dat stelt bioloog Arnold van Vliet van de Wageningen Universiteit tegenover het AD.

Drie keer zoveel rupsen

Er komen dit jaar naar verwachting drie keer zoveel eikenprocessierupsen als in recordjaar 2018. Daarnaast is er een tweede soort in aantocht: de dennenprocessierups. „In potentie kan er dit jaar een grote plaag komen, al hangt dat nog af van het weer. Maar dat is tot dusverre voor de processierups nog beter dan vorig jaar", aldus van Vliet.

Waarom is het zo'n probleem?

De processierupsen geven gezondheidsproblemen bij de mens. Denk aan huiduitslag met hevige jeuk, zwellingen en rode ogen. Hier krijg je niet alleen last van als je de boom (en dus de rups) aanraakt, maar ook wanneer de haartjes van de rups bijvoorbeeld door de wind op je huid terechtkomen. Deze klachten verdwijnen vanzelf weer, maar zijn dus wel vervelend.

De overlast was vorig jaar gigantisch. Zo waren verschillende schoolpleinen in Ede en Groesbeek afgesloten, maakten bestrijdingsbedrijven in de Achterhoek overuren en had de gemeente Doetinchem alleen al in de maand juni zo'n 200 overlastmeldingen per dag. Ook op het festival Best Kept Secret in 2017 kregen bezoekers een geïrriteerde huid nadat ze een dansje waagden.

De verwachting is dat de rupsen over twee à drie weken de gevreesde haartjes krijgen.