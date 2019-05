Duncan Laurence wordt gehuldigd in Hellevoetsluis

De gemeente Hellevoetsluis gaat songfestivalwinnaar Duncan Laurence huldigen. Dat laat een gemeentewoordvoerder zondag weten. Wanneer het precies moet gaan gebeuren is alleen nog niet duidelijk.

Bijzonder

„Natuurlijk gaan we iets doen, dit is hartstikke bijzonder", stelt de gemeente. „Over in welke vorm we hem eren en wanneer moeten we nog nadenken." Over de details wordt de komende dagen gesproken.

Hellevoetsluis is de plek waar Duncan Laurence opgroeide, nadat hij in Spijkenisse werd geboren. Het nummer Arcade, waarmee hij het Songfestival won, schreef hij op de Rockacademie in Tilburg en sinds kort woont hij in Amersfoort. Die gemeente heeft „op dit moment" nog geen plannen om de songfestivalwinst van de zanger te vieren.

Laurence wordt aan het eind van de middag op Schiphol verwacht. Met de winst van het Songfestival heeft hij er ook voor gezorgd dat Nederland volgend jaar automatisch geplaatst is voor de finale. Ook wordt het festival in Nederland gehouden. Waar het songfestival wordt gehouden, is nog even de vraag.