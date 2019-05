Duif krijgt bekeuring wegens 'te snel vliegen'

Op de Brunssummerheide in Heerlen zijn dinsdag twee doden gevonden, een man een een vrouw. De politie meldt dat beiden door geweld om het leven zijn gekomen. Eerder had de politie het nog over een steekpartij. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Ook is niet bekend of de slachtoffers elkaar kenden.

Wandelaar

Na een melding van een wandelaar vond de politie eerst een dode vrouw. Een half uur later kwam de melding binnen dat er op korte afstand van de vrouw ook een dode man was aangetroffen. De politie onderzoekt de identiteit van de man en de vrouw en kijkt of er nog andere personen bij deze zaak betrokken zijn.