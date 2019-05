Dit zijn de 9 gegadigden om ESF2020 te organiseren

Het gigantische Songfestivalcircus komt aankomend jaar naar Nederland en wordt hiermee het derde grote internationale evenement in mei 2020.

Ook de Vuelta zal drie etappes door ons land rijden en op het circuit van Zandvoort wordt de Grand Prix van de Formule 1 gehouden. En alsof dat nog niet genoeg is, zijn er in de maand erop ook nog vier wedstrijden van het EK voetbal in Nederland. De overwinningsroes is nauwelijks voorbij en er buitelen al allerlei steden over elkaar heen met een aanbod om thuisstad van Eurovisie te worden.

En hoewel het een peperdure monsterklus wordt die naar alle waarschijnlijkheid tientallen miljoenen euro's gaat kosten, is er aan belangstelling absoluut geen gebrek. Op dit moment hebben acht steden en een provincie zich gemeld als potentiële organisator. Hier volgt een overzicht.

Amsterdam

„Eurovision is coming to Amsterdam," riep een enthousiaste Netta - de winnares van vorig jaar - op het podium toen ze de bokaal overhandigde aan Duncan Laurence die overigens zelf onder de rook van Rotterdam opgroeide. Amsterdam lijkt ook de meest logische keuze te zijn, de EBU verwacht een zaal met een capaciteit van minstens 10.000 en 5000 hotelbedden.

Onze hoofdstad voldoet met gemak aan dit minimum, in tegenstelling tot een aantal andere gegadigden op deze lijst. Hier komt nog bij dat Amsterdam bekendstaat als 'gay capital' en dat het een grote aantrekkingskracht heeft op liefhebbers van het songfestival. Want laten we wel wezen; bovengemiddeld veel homoseksuelen - waaronder ondergetekende - zijn dol op het songfestival.

Ook aan accomodaties is er in Amsterdam keuze te over; de Johan Cruijff-ArenA, de Ziggo Dome en de RAI voldoen allemaal aan de capaciteitseisen en worden dan ook genoemd als potentiële locatie. Femke Halsema heeft al laten weten dat het Eurovisie Songfestival wat haar betreft van harte welkom is. Toch is niet iedereen enthousiast over Amsterdam; de stad zou al meer dan genoeg evenementen hebben en bovendien ook al zonder Eurovisie op visite overladen worden door toeristen.

Rotterdam

Een andere stad die zich snel meldde om de organisatie van dit gigantische evenement op zich te nemen is Rotterdam. Het college van burgemeesters en wethouders heeft er veel vertrouwen in dat zij Eurovisie 2020 in goede banen zullen leiden. "Rotterdam heeft veel ervaring met het opzetten van grote internationale evenementen", vertelt de woordvoerder van Rotterdamse wethouder Said Kasmi, tegen RTV Rijnmond.

De Maasstad lijkt een serieuze uitdager voor Amsterdam te worden en haalt evenementenhal Ahoy aan als potentiële Songfestivalzaal. Ahoy huisvestte eerder het Junior Songfestival van 2007 nadat Ralf Mackenbach met zijn nummer over tapdansen een jaar eerder de winst in de wacht sleepte. Als extra reden om Eurovisie 2020 in Rotterdam te houden, wordt de geboortegrond van Duncan Laurence aangehaald. Hij groeide namelijk op in Hellevoetsluis en aangezien het traditie is om het Songfestival mee naar 'huis' te nemen het jaar na de winst is dit een logische keuze.

Ahoy voldoet bovendien met een zaalcapaciteit van 16.000 ruim aan de minimumeisen van de European Broadcasting Union.

Den Haag

Het stadsbestuur van de derde stad van Nederland was er als de kippen - een minuut na de bekendmaking - bij toen bekend werd dat Eurovisie in 2020 naar Nederland zou komen. Volgens wethouder Richard de Mos moet de mogelijkheid nog wel nader onderzocht worden, maar hij ziet het songfestival graag naar de Hofstad komen.

Den Haag heeft het meeste ervaring met het organiseren van het songfestival; in 1976 en in 1980 werd het op deze plek gehouden. Ook de internationale allure en meerdere opties van accomodaties worden als positief gezien. Toch zal het organiseren van Eurovisie in 2020 wel iets meer vergen dan de festivals van 1976 en 1980 die vergeleken met tegenwoordig behoorlijk bescheiden van omvang waren.

Als mogelijke evenementenlocatie worden het stadion van ADO Den Haag met een capaciteit van 15.000 gasten en het World Forum met minder dan 5.000 plaatsen genoemd.

Utrecht

„Utrecht heeft alles in huis om volgend jaar het Eurovisie Songfestival te huisvesten. De Jaarbeurs staat te springen om dit waar te maken," zeggen de Jaarbeurs en burgemeester Jan van Zanen tegen RTV Utrecht. Premier Rutte ontving in de nacht van zaterdag op zondag een smsje waarin de burgemeester zijn interesse kenbaar maakte. Van Zanen stelt fan te zijn van Duncan Laurence en wil de mogelijkheden graag onderzoeken.

Mocht het Utrecht worden, dan moet de Domstad flink aan de bak in mei 2020. De vierde stad van Nederland organiseert namelijk ook al de proloog van de Vuelta die rond dezelfde periode wordt gehouden. Volgens de burgemeester zou dit prima samen kunnen en heeft zijn stad in het verleden al laten zien dat het de grote toestroom die hoort bij internationale evenementen aankan.

De Jaarbeurs zou de locatie in Utrecht moeten worden, deze zaal heeft een capaciteit van 11.000 en is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Hier worden al grote publieksevenementen als Thunderdome en een grote variatie aan verschillende beurzen georganiseerd.

Maastricht

Niet alleen de vier grote steden meldden zich als kandidaat. Ook Maastricht wil een serieuze poging doen om het gigantische Eurovisie-circus binnen te halen. Zij zien zichzelf als een zeer kansrijke kandidaat, "Maastricht is de meest Europese stad van Nederland en heeft in het verleden bewezen een uitstekende organisator te zijn van grote internationale evenementen", vertelde de burgemeester aan 1Limburg.

Partner in crime vormt evenementenhal MECC Maastricht die naar eigen zeggen een draaiboek heeft klaarstaan voor een dusdanig groot internationaal spektakel. De grote zaal van deze locatie heeft een capaciteit van 10.000 en het gehele complex kan zelfs 30.000 mensen onderdak verlenen.

Hoewel Maastricht voor Nederlandse begrippen in een uithoek ligt, is dit op Europees niveau een heel ander verhaal. Vanwege de zuidelijke ligging in ons land ligt de Limburgse stad juist in het centrum van Europa. Ook zijn er voldoende hotelkamers, is er een vliegveld in de buurt en heeft de stad een internationale reputatie. Het fundament van de huidige Europese Unie is in 1992 gelegd met het Verdrag van Maastricht, tijdens dit verdrag werd besloten om de euro als betaalmiddel in te voeren en meer bevoegdheden naar Brussel over te hevelen.

Leeuwarden

Met de Europese Culturele Hoofdstad van 2018 nog vers in het geheugen, lijkt de provincie Fryslân wel oren te hebben naar een nieuw groots opgezet miljoenenproject in hun provincie. Leeuwarden is qua inwonertal de kleinste gemeente die zich gemeld heeft, maar denkt Eurovisie prima te kunnen organiseren.

Wethouder Sjoerd Feitsma heeft zondag een brief naar de NPO gestuurd waarin hij zijn gemeente officieel meldt bij de lijst met geïnteresseerden die langer en langer wordt. WTC Expo in Leeuwarden, dat normaliter voornamelijk wordt gebruikt voor beurzen en een veemarkt, is een van de locaties. Deze locatie is met 45.000 vierkante meter een van de grootste indoorhallen van het land. De grote zaal biedt ruimte voor ongeveer 10.000 bezoekers en het gehele complex kan zo'n 30.000 bezoekers aan. De niet-Friese hoofdstad in Friesland organiseerde eerder Serious Request in 2013 en The Passion in 2017.

Als alternatief wordt het ijsstadion Thialf in Heerenveen genoemd dat buiten het schaatsseizoen niet of nauwelijks gebruikt wordt. Met het Eurovisie Songfestival dient een locatie 5 a 6 weken beschikbaar te zijn, hierdoor wordt het voor evenementenhallen met een grote reguliere programmering en voor voetbalstadions een tamelijk lastige klus tenzij er in agenda's geschoven wordt. De voorbereiding van het Europese liedjesfestijn overlapt met het programma van de Eredivisie.

Hoewel het qua zaalruimte niet kansloos lijkt, lijkt het aantal beschikbare hotelbedden echter wel een aandachtspunt.

Zwolle

De VVD-fractie van Zwolle en de directeur van de IJsselhallen zien Eurovisie graag naar de hoofdstad van de provincie Overijssel komen. De IJsselhallen zijn met een capaciteit van ongeveer 16.000 is qua omvang in elk geval ruim voldoende. Deze hal wordt normaliter gebruikt voor concerten en net als in Leeuwarden voor een veemarkt.

In een gesprek met de Stentor stelt directeur Denneboom dat zij de logische derde keuze te zijn na Amsterdam en Rotterdam. Jan Smit zou bovendien al hebben gehind op een eventuele Zwolse editie. ,,Tot volgend jaar in Amsterdam, Maastricht of Zwolle riep de Volgendamse zanger op het einde en dus is hij enthousiast", aldus de ambitieuze directeur van de IJsselhallen.

Toch tempert Denneboom de verwachtingen, hij denkt dat Amsterdam en Rotterdam de beste papieren heeft maar wil toch in samenwerking met de gemeente een serieuze poging doen om de organisatie met een goed bidbook te overtuigen.

Arnhem

De Anhemse wethouder van economische zaken en citymarketing meldde aan de Gelderlander dat de gemeente Arnhem erg enthousiast is naar de mogelijkheid om Eurovisie te organiseren. Toch houden ze in de Gelderse hoofdstad een vinger aan de pols. Er zal een haalbaarheidsonderzoek moeten komen waarin investeringen, faciliteiten en logistieke processen in kaart worden gebracht. Om voldoende hotelkamers te faciliteren wordt net als bij Zwolle en Leeuwarden een beroep gedaan op de regio.

Als mogelijke evenementenlocatie wordt het Gelredome getipt. Het Gelredome is een multifunctioneel evenementencomplex dat niet alleen als thuisstadion van Vitesse fungeert maar ook grootschalige concerten en dancefeesten op de agenda heeft staan. De EO-jongerendag, Hardbass, Symphonica in Rosso en het Mega Piratenfestijn behoren allemaal tot het portfolio van deze locatie. De thuishaven van Vitesse kan maar liefst 41.000 mensen kwijt tijdens concerten en dit maakt het naast de Johan Crijff-ArenA qua omvang de grootste gegadigde.

Toch is net als bij de andere voetbalstadions een maar, indien het Songfestival gebruik wil maken van de Gelredome dan zal Vitesse zijn toevlucht in slotwedstrijden van de Eredivisie elders moeten zoeken.

Brabant

Niet alleen steden, maar ook een hele provincie heeft zich bij de NPO gemeld als geïnteresseerde partij. Noord-Brabant heeft laten weten dat zij de Eurovisie-toeristen graag welkom heten in hun bourgondische provincie. Wat deze interesse anders maakt dan anderen, is dat er niet een concrete stad genoemd wordt. Omdat er in Noord-Brabant op relatief korte afstand vier grote steden liggen, zou een samenwerking tussen Breda, Tilburg, Den Bosch en Eindhoven volgens hen een logische keuze kunnen zijn.

Omdat Duncan Laurence zijn talent tot bloei kwam tijdens zijn studie aan de Rockacademie in Tilburg, is het volgens het provinciebestuur dan ook een logische keuze dat Eurovisie hier wordt gehouden. Het nummer Arcade bevat bovendien een verwijzing naar de Tilburgse Kermis, die qua omvang de grootste van Europa is.

De provincie Noord-Brabant heeft alleen laten weten enthousiast te zijn, mogelijke accomodaties hebben zij nog niet bekend gemaakt. Het Klokgebouw met een capaciteit van 10.000 in Eindhoven, Breepark Breda (12.000) en de Brabanthallen (5000) in Den Bosch lijken voor de Brabanders de drie meest voor de hand liggende opties te zijn.

Aan ambitie geen gebrek

Hoe concreet de interesse van de negen gegadigden is, moet nog blijken. Eerst moet er een Nederlandse organisatie worden samengesteld door de NPO en zal er een eerste overleg plaatsvinden met songfestivaldirecteur Jon Ola Sand. Sand heeft al laten weten snel naar Nederland te willen komen om over de editie van 2020 te praten.

Interesse kenbaar maken is een ding, maar de ambitieuze directeuren en politici zullen flink aan de bak moeten als zij Eurovisie naar hun stad willen halen. Of het slechts een proefballonnetje of een serieus verzoek is, zal later blijken. Zeker de kleinere gemeenten zullen de organisatoren behoorlijk moeten overtuigen met een ijzersterk bidbook. Vermoedelijk wordt het een spannende strijd tussen ambitieuze ideeën waarin maar een de winnaar kan zijn. De knoop wordt hoogstwaarschijnlijk dit najaar doorgehakt.