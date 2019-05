Dinsdag 28 mei geen openbaar vervoer door stakingen

Morgen met het OV naar je werk? Guess again. Vrijwel alle vervoerders weigeren dienst op dinsdag 28 mei. Hiermee wordt een vuist gemaakt tegen het verhoging van de pensioenleeftijd. De algehele stakingen in het openbaar vervoer treffen ook veel groepen die niets met de beslissingen te maken hebben. De vraag is dan ook: wordt het stakingsdoel hiermee voorbijgeschoten?

Er werd recent ook actiegevoerd tegen de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. Op maandagochtend 18 maart jl. legden veel vervoerders al 66 minuten lang het werk neer, symbolisch voor de leeftijd waarop volgens de actievoerders iedereen zijn AOW heeft verdiend. Die staking werd volledig overschaduwd door de schietpartij in een Utrechtse tram aan het 24 Oktoberplein.

Waar gaat die staking over?

Iedereen moet op zijn 66e kunnen stoppen met werken en recht hebben op een goed pensioen, ook zzp’ers. De AOW moet meestijgen met de inflatie en de boete die werkgevers krijgen als een werknemer eerder stopt, moet van de baan. Dat zijn in een notendop de eisen van de vakbonden. Hiervoor wordt op woensdag 29 mei actiegevoerd.

Ook personeel bij vervoersmaatschappijen en de politie willen zich hier hard voor maken. Maar om te zorgen dat de actievoerders op woensdag hun doel veilig kunnen bereiken, besloten zij het werk een dag eerder neer te leggen. Daarom dus morgen, dinsdag 28 mei, geen dienstregeling. Dat is natuurlijk zuur als je wel wil, maar niet op je werk kán komen.

Volgens de vakbonden moet iedereen op zijn 66e met pensioen kunnen gaan. Foto: ANP -Robin Utrecht

Zzp’ers de klos

Patrick (50) wil niet dat zijn volledige naam wordt gepubliceerd. Hij is zzp’er en werkt als muziekdocent op een AZC in Almere. Aangezien hij volledig afhankelijk is van het openbaar vervoer, loopt hij door de stakingen een paar honderd euro mis. Als zelfstandige bouwt hij al geen pensioen op, nu kost de staking hem ook nog een dag werk en dus inkomsten.

Zoals Patrick zijn uiteraard veel meer mensen afhankelijk van het OV, een dag thuis werken is lang niet voor iedereen mogelijk. „Ik kreeg net nog een melding binnen van een medewerker van een groot ziekenhuis; die maakt zich zorgen omdat tachtig procent van haar collega’s met het openbaar vervoer moet komen”, zegt Sanne van Galen, woordvoerder bij reizigersvereniging Rover. Daar zijn ze in principe altijd tegen stakingen; het OV moet volgens Rover betrouwbaar zijn.

Op de bres

Dit begrijpen de bonden ook, al weerhoudt dit hen niet. „We moeten nu een signaal afgeven. Doen we dat niet, dan moeten we buigen voor de overheid en doorwerken tot onze dood”, zegt Alita Zoer (48) stellig. Ze werkt in de transportbesturing bij de NS, achter de schermen dus. Bij ongeregeldheden in de dienstregeling stuurt zij het personeel aan. Dat betekent onregelmatige tijden, want het gaat 24/7 door.

Dit houdt zij geen twintig jaar meer vol, daarom springt zij nu op de bres. Niet alleen voor zichzelf, ook voor haar jongere collega’s. „Zij moeten soms al tot hun 74e doorwerken, die teller loopt alleen maar op. Zie jij een stratenmaker de klinkers erin gooien tot dik in de zeventig? Ik denk het niet.”

Actievoerders op de Dam op 18 maart. Foto: ANP -Robin Utrecht

Reiziger de dupe

Bij de Nederlandse Spoorwegen ziet men de stakingen met lede ogen aan. Daar wordt volgens woordvoerder Hessel Koster goed voor hun personeel gezorgd, binnen de wettelijk gestelde kaders. Koster: „Wij zijn eigenlijk geen onderdeel van het onderwerp. We vinden het dus wel jammer dat de reiziger nu de dupe is van acties die gericht zijn aan het kabinet.”

De bonden zetten dit laatste pressiemiddel niet lichtvoetig in. Volgens Roel Berghuis, sectorhoofd vervoer bij FNV, zijn alle andere opties uitgeput. „We doen dit niet met plezier maar het kabinet moet worden overtuigd dat het menens is. We hebben al zo veel gedaan, symbolische acties, noem maar op. Op een bepaald moment heb je geen andere middelen meer. We voeren overigens voor iedereen actie, ook zzp’ers, die verdienen ook een goed pensioen.”

Trein naar Schiphol

De rechter keurde de grootschalige stakingen goed, op het gebied rond Schiphol na. Gistermiddag werd besloten dat een pendeldienst tussen de luchthaven en station Amsterdam Centraal moet blijven rijden in verband met de veiligheid. De NS waarschuwt wel dat deze noodpendel niet afdoende is voor normale reizigersaantallen. Er wordt voor morgen nog steeds een verkeersinfarct verwacht rond Schiphol.