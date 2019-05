De Kiesmannen maken stemmen voor EU sexy

Studenten Dylan Ahern (25) en Jochem Jordaan (24) willen stemmen voor de Europese Unie sexy en aantrekkelijk maken. En dat lukt hen aardig.

In maart verkochten ze Paradiso uit met ‘De Grote Europashow’. En de afgelopen twee weken toerden ze door Nederland met hun Verkiezingsshow vol muziek, grappen en interactie. Dylan Ahern en Jochem Jordaan, beter bekend als De Kiesmannen, willen jongeren in anderhalf uur klaarstomen voor het stemhokje.

Geen lange aanloop

De Europese Verkiezingen ‘leven’ niet enorm, geeft het politieke duo toe. Dat nemen ze politieke partijen wel een beetje kwalijk. „De kopstukken mengen zich weinig in het politieke debat. Dat is jammer.” Een verklaring hebben ze wel: „Deze verkiezingen zitten dicht op die van de Provinciale Staten, dus de partijen hebben geen lange aanloop gehad om zich voor te bereiden.”

Maar ook al was er drie jaar voorafgaand aan de Europese Verkiezingen geen stembusgang, de opkomst zou hoogstwaarschijnlijk lager zijn dan bij andere verkiezingen. De Kiesmannen, die ook verkiezingsshows hebben gegeven voorafgaand aan andere verkiezingen, schrikken hoe weinig hun bezoekers afweten van de Europese Unie. „Jongeren hebben vaak geen idee wie de macht heeft, wat er gebeurt en wie welke beslissingen maken. Daar maken we ons zorgen om.”

De Kiesmannen in Paradiso.

In hun show leggen ze eerst uit hoe het er in Brussel aan toe gaat. Ze vertellen wat de afgelopen vijf jaar wél is gelukt (de duurzaamheidsagenda bijvoorbeeld, zoals het verbod op plastic rietjes) en wat is blijven liggen (oplossingen voor het migratievraagstuk, bijvoorbeeld). Daarna gaan ze dieper in op vier thema’s: migratie, klimaat, economie en de toekomst van de Europese Unie. „Vervolgens worden alle Nederlandse politieke partijen aan de graadmeter gelegd. We zijn dus een soort levende stemwijzer.”

Humor

En dat slaat aan. „‘Ik wist niet dat Europa over zoveel beslist’ of ‘ik weet nu waar ik op moeten stemmen’, krijgen we vaak na afloop van de show als reacties.” Hoe het hen lukt om zoveel jongeren te betrekken? Ze glimlachen even. „Onze show is geen lezing of politiek debat, dat spreekt aan. We zijn leeftijdsgenoten die op een eigen manier politiek interessant en belangrijk maken.”

De twee interesseerden zich al van jongs af aan voor politieke en maatschappelijke kwesties. Ze kozen voor een studie die daarop aansloot en leerden elkaar kennen tijdens hun studententijd. „In 2016, tijdens de Tweede Kamerverkiezingen, merkten we hoe slecht onze vrienden geïnformeerd waren over de partijen. We organiseerden een avond voor vrienden en vrienden van, met humor en interactie. Dat werkte.”

Inmiddels zijn hun shows grootser. En daar gaat behoorlijk wat voorbereidingstijd in zitten. Om de tour voor te bereiden, hebben de Kiesmannen vier maanden vrij genomen van hun studie. „We hebben onszelf eerst helemaal ingelezen. Daarna zijn we naar Brussel gegaan om met de Nederlandse politieke partijen te spreken. Ten slotte hebben we nog met professoren en journalisten gesproken. Allemaal om de Europese Verkiezingen zo goed mogelijk uit te leggen.”

25 procent

Waarom de verkiezingen hen zo aan het hart gaan? „Wat in Brussel wordt besproken, is waanzinnig belangrijk. Een democratie werkt alleen als je ook betrokken burgers hebt. Je hoeft als burger niet alle partijprogramma’s van A tot Z te lezen, maar je moet wel weten wat er gebeurt bij onze besluitvorming.”

In 2014 ging 18 procent van de Nederlandse jongeren naar de stembus om te stemmen voor Europa. „Als donderdag 25 procent van de jongeren gaat stemmen, zouden we heel blij zijn.”

Luistertip

De Kiesmannen hebben ook een podcastserie (De Kiesmannen in Europa) waarin ze je in zes afleveringen loodsen langs de grote vraagstukken van de ‘Brusselse jungle’.