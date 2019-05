Cartoonist wil berucht SP-filmpje per direct offline

Cartoonist Ruben L. Oppenheimer eist dat de SP het veelbesproken campagnefilmpje met het karakter 'Hans Brusselmans' direct offline haalt. Oppenheimer bevestigde vrijdag een bericht daarover in Limburgse media.

Hoofd van Rutte

In het SP-campagnefilmpje voor de Europese verkiezingen wordt ‘Hans Brusselmans’ opgevoerd die de burgers allerlei regels en maatregelen door de strot duwt. 'Brusselmans' heeft veel weg van Eurocommissaris Frans Timmermans (PvdA). Ergens in het filmpje trekt hij de wc door. Het koord van de stortbak bestaat uit een trekpop van Mark Rutte. Deze trekpop is identiek aan een cartoon die Oppenheimer ooit maakte van minister Ivo Opstelten. Het hoofd van Rutte is uit een spotprent van collega-cartoonist Mirjam Vissers geknipt.

De Limburgse cartoonist vindt het 'heel erg vreemd' dat de SP geen contact met hem heeft opgenomen over het gebruik van de tekening in het spotje, dat de afgelopen dagen veel stof deed opwaaien. Hij wil ook dat de SP een rectificatie plaatst.

Ik ben onpartijdig

Oppenheimer wil met geen enkele politieke partij geassocieerd worden. „Ik ben journalist, ik ben onpartijdig. Ik teken over zowel Baudet als de SP. Maar door deze actie van de SP word ik weer overspoeld door berichtjes van mensen die mij als ‘linkse rat’ wegzetten."

De NVJ gaat de zaak namens Oppenheimer bij de SP aankaarten. De cartoonist sluit een gang naar de rechter niet uit als de partij de oproep negeert. „Het filmpje is nu 162.000 keer bekeken. Ik kan moeilijk al die mensen persoonlijk een disclaimer gaan sturen dat ik er niets mee te maken heb en mee wil hebben."

Timmermans

Het SP-filmpje was sowieso al veelbesproken. Niet iedereen was even gecharmeerd waarop Timmersmans gepersifleerd werd in het spotje.