Buitenlandse media over Ajax: Droom gaat verder

„De Ajax-droom gaat verder", kopt het Duitse Bild Zeitung na de 1-0-zege van de Amsterdammers op Tottenham Hotspur in Londen. „Voor Ajax is de Champions Leaguefinale weer een stap dichterbij gekomen. Het 'sensatieteam' van het seizoen mag verder dromen."

Van de Beek scoort en werkt

Het Franse L'Équipe zag een ander Ajax dan in de voorgaande Europese duels. „Er zijn veel manieren waarop zo'n jong team beroemd kan worden. Er zijn avonden die alleen maar bewondering oproepen, zoals de uitwedstrijden tegen Real Madrid (1-4) en Juventus (1-2). En er is een moeilijke avond bij Tottenham, waar andere kwaliteiten gevraagd worden. Het was een wedstrijd waarin Ajax een halfuur zo domineerde dat we medelijden hadden met de Spurs, niet in staat om de bal ook maar even in bezit te houden."

Marca heeft een tip voor Real Madrid. „Hij speelt, hij scoort, hij werkt. Van de Beek is de middenvelder die Real Madrid nodig heeft", aldus de Spaanse sportkrant over de maker van de enige treffer.

Realistisch spel

Gazzetto dello Sport had vooral ook een realistisch spelend Ajax gezien. „Ajax voetbalt niet alleen als in een droom, het past zich ook aan aan de realiteit. Laten we het ook geen kinderen meer noemen, die geweldige spelers van Ten Hag. Ze zijn nog maar één stap verwijderd van de finale. Na een wedstrijd waarin het eerst het goede voetbal liet zien zoals tegen Real Madrid en Juventus. Maar later, toen de Spurs de druk verhoogden, ook konden knokken en verdedigen. Onder leiding van de uitzonderlijke Matthijs de Ligt."

Bij de rapportcijfers in The Guardian scoorden De Ligt en Van de Beek met een negen het hoogst. „Gebouwd als een tank, genoot van de fysieke strijd met Llorente. Straalt zekerheid uit", schrijft de Britse krant over De Ligt. Van de Beek was 'onaantastbaar in het eerste halfuur. Perfect gespeeld en pas 22 jaar'.