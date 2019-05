Britse premier May kondigt vertrek aan

Op 7 juni zal de Britse premier Theresa May haar ontslag indienen als leider van de Conservatieve Partij. Ze zal aanblijven als premier tot haar partijgenoten een opvolger hebben gekozen. Die interne partijverkiezing begint een week later.

De positie van May kwam de afgelopen dagen onder grote druk te staan. Ze legde vrijdag een verklaring af. De 62-jarige May zei buiten haar ambtswoning dat ze tot het inzicht is gekomen dat het in het landsbelang is als ze plaats maakt voor een andere leider.

Dankbaar voor de kans

De premier zei altijd te zullen betreuren dat het haar niet is gelukt de brexit tot een succes te maken. Ze stelde alles te hebben gedaan wat in haar macht lag om parlementariërs zover te krijgen haar deal met de EU te steunen. „Helaas is me dat niet gelukt. Ik heb het drie keer geprobeerd."

May stelde dat haar opvolger „consensus moet vinden in het parlement, waar mij dat niet is gelukt". Dat kan volgens haar alleen worden bereikt als alle kampen bereid zijn compromissen te sluiten. Haar stem brak toen ze haar toespraak afsloot met de mededeling dat ze dankbaar is dat ze de kans kreeg haar land te dienen.

Gevolgen zijn nog onduidelijk

May kwam aan de macht in de politieke chaos die volgde op het referendum over de brexit in 2016. Het lukte de conservatieve leider de afgelopen jaren niet haar land uit de EU te loodsen. Ze sloot weliswaar een brexitdeal met de EU, maar die is herhaaldelijk weggestemd door het Britse Lagerhuis.

Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn van de machtswissel. Oud-minister Boris Johnson wordt momenteel gezien als favoriet om May op te volgen. Hij staat bekend als een brexit-hardliner. De EU heeft al duidelijk gemaakt niet opnieuw te willen onderhandelen over de scheidingsovereenkomst die ze met May heeft gesloten.