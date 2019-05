Britse huizenjagers slapen week in auto bij verkoper

Dacht je dat de Nederlandse huizenmarkt al gek was, in Groot-Brittannië is het niet minder erg. Daar slapen in het stadje Rochdale gegadigden soms wel negen dagen in hun auto voor het bedrijf Gleeson dat huizen voor een discountprijs verkoopt.

Wie het eerst komt

Dat heeft overigens niet alleen met de krapte op de huizenmarkt te maken, maar ook met het feit dat systeem 'wie het eerst komt, het eerst maalt' geldt. Niemand wil het riskeren om te laat te komen als het bieden begint.

Een ander opmerkelijk punt aan de huizenverkoopregels is dat vooraf niet eens de prijs van het huis dat voor de volgende in de rij is, bekend wordt gemaakt. Niet officieel althans. Ook wordt hen niet mede gedeeld wanneer het huis in de verkoop gaat. Snel gaat het in ieder geval niet.

„Het wordt aankomende week of de week daarna. Ze laten niets los over wanneer ze verkocht gaan worden, maar ik hoop op aankomende week", vertelt een vrouw die al een paar dagen aan het wachten is tegenover Manchester Evening News. Ze is niet echt te spreken over de gang van zaken bij Gleeson. „Waarom geven ze de huizen niet gewoon allemaal vrij, in plaats van dat we hier achter elkaar staan met onze auto's."

Familieproject

De fanatiekelingen hebben hele stragieën bedacht om goed in de rij te blijven staan. Sommigen werken met hun families in shift, zodat hun auto altijd bezet is.