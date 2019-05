Bewindsman voorkomt komst 'haatprediker'

Een bijzondere overstap – of toch niet – de 60-jarige Frank Paauw is vanaf vandaag geen politiechef meer in Rotterdam, maar in Amsterdam.

Paauw is een beer van een vent, met een lengte van twee meter en drie centimeter en een open, vriendelijke blik dwingt hier waar hij ook gaat en staat gezag af. Het goede soort gezag, van een wijze en sterke man. Dat zagen ze van hogerhand ook, want de 60-jarige diender is gevraagd 010 in te ruilen voor 020.

Na een kleine negen jaar in Rotterdam en een hele hoop twijfels na het aanbod, begint de politiechef vandaag in zijn nieuwe stad. De korpsleiding van de Nationale Politie wilde hem graag in de hoofdstad hebben. Hij wist het zelf langere tijd niet zeker. Paauw deed uitgebreid navraag naar wat hij kon verwachten in Amsterdam en of zij het daar wel zagen zitten om onder zijn leiding te werken.