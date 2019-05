BAM! Ons broodje kaas is nu erfgoed

Die oude vertrouwde boterham met kaas is vanaf nu immaterieel erfgoed en wordt gevierd met broodje kaasdiner en expositie De Kunst van Brood. Nieuwe missie: op de UNESCO-lijst, ,,net als pizza.”

Favoriet

Wie is er niet groot mee geworden? De boterham met kaas is nog altijd geliefd, van de basisschool in de broodtrommel tot in het verzorgingstehuis onder de stolp, en vraag je iemand die al lang in het buitenland zit -of tijdens Expeditie Robinson- waar hij/zij nou het meeste zin in heeft, is de boterham met kaas altijd een van de Hollandse favorieten.

Vanaf nu is het broodje kaas ook toegetreden tot het Netwerk van het immaterieel erfgoed, dankzij We Love Baking, het platform voor bakliefhebbers waar Alice den Boer (29) voorzitter van is, en Max Pater (29), creatieve telg uit de BBROOD-familie.

Lekkernij

We ontmoeten elkaar in de Starbucks, nét na het ontbijt, dat voor allebei uit yoghurt bestond. Voor de lunch staat wel een ‘bmk’tje’ op het menu: Max gaat voor spelt, Alice voor zuurdesem, iets wat ze al deed als klein meisje. „Mijn opa was vrijwillig molenaar en bakte altijd zuurdesembrood. Als ik daar was, kreeg ik een boterham met kaas bij de koffie, het was altijd de grootste verwennerij.” Toen ze jaren later de PABO deed en ze van haar moeder -die het weer van opa had geleerd- de fijne deegkneedkneepjes leerde, wist ze het ineens: ik word bakker! Het roer ging om, waarna ze op haar 25ste ook nog besloot productontwikkelaar te worden en startte in 2016 met We Love Baking, dat kortgezegd brood onder de aandacht wil brengen.

Wereldkampioen broodbakken: Peter Bienefelt

Tegenhanger

Dat de boterham met kaas nog geen immaterieel erfgoed was, zoals snert, het worstenbroodje en de eierbal, verbaasde en triggerde hen, net zoals de huidige complexe #foodporn voedseltrend, waar de boterham met kaas een mooie tegenhanger voor vormt. „Zoiets Hollands en simpel als het broodje kaas waar iedereen wel een herinnering aan heeft, moet gewoon erfgoed worden, dachten we.” Pater diende namens We Love Baking het voorstel in bij het Netwerk en niet veel later was daar de verlossende mail -„nee, geen verzegelde brief...”- dat het broodje kaas en dan vooral de cultuur eromheen -hoe we ermee omgaan en wat het voor ons betekent- was goedgekeurd.

Expositie

Supergoed nieuws natuurlijk, knikken ze blij, „het voelt als erkenning.” Én reden voor een feestje in de vorm van een broodje kaas-diner vanavond, gemaakt door sterrenchef Jermain de Rozario en wereldkampioen broodbakken Peter Bienefelt en de expositie De Kunst van Brood, die tot en met 12 mei gratis te bezoeken is in Het Sieraad in Amsterdam . Het tweetal durft te dromen, „we gaan voor het broodje kaas op de UNESCO-lijst, net als pizza.”

Ap Verheggen: van bloem naar brood, onderdeel van de expositie

Pater, een van de oprichters van het creatief bureau waar brood niet geheel toevallig in de naam zit, Tosti Creative, houdt ook zeker van brood, ,,maar ik vind het zo mooi hoe Alice echt helemaal lijp is van brood.” Ze begint te lachen. Guilty. Ze nam zelfs een keer het deeg mee naar de kroeg omdat ze wel een biertje wilde drinken, maar het deeg nog wel een kneding nodig had.

Alice in actie!

‘Bijna sensueel’ noemt ze het gevoel van het fluweelachtige deeg in je handen en er gaat niets boven de geur van versgebakken brood voor haar -en voor vele anderen-. Ook van het geluid van brood wordt ze gelukkig, van het malen van graankorrels tot het eten, ,,en als brood nét uit de oven komt, tinkelt de kost, dus als je een hele stapel hebt, lijkt het alsof de broden zingen.” Een geluidkunstenares heeft niet alleen het broodnodige, maar echt álles opgenomen, ,,je kunt het luisteren bij de expositie.”

Vanzelfsprekend

Brood werd best even ‘zwart gemaakt en verketterd’ toen de yoghurt, granola’s en pancakes hun intrede deden, verzucht Den Boer die graag ‘s lands eerste broodsommelier wil worden. ,,Pijnlijk was dat wel, omdat de waarde van het brood niet meer werd gezien.” Nu is er weer volle bak positieve aandacht voor, zeker ook dankzij de volkoren- en zuurdesembeweging. En de kaas? Tja, halen ze hun schouders op, „we zitten natuurlijk meer aan de broodkant, maar kaas is nog altijd het favoriete broodbeleg van Nederlanders, dus doe erop wat je lekker vindt.” Doen zij zelf ook, elke dag eigenlijk wel, ,,voor ons is de boterham met kaas vanzelfsprekend.”

Gevarieerde lijst

Broodje kaascultuur is de nieuwste aanwinst van het Netwerk van het immaterieel erfgoed, dat een cultuuruiting en levend en dynamisch erfgoed inhoudt. De lijst is gevarieerd, zo staan ook het skûtjesilen, het Bloemecorso Leersum, Oeteldonks Carnaval, de Gabbercultuur, Sesamstraat kijken en 4 en 5 mei erop. Enkele criteria tot toelating: de aanmelding gebeurt door een beoefenaar of betrokkene (in casu door We Love Baking) en de beoefenaars zijn zich bewust van de veranderingen in het verleden en staan open voor veranderingen in de toekomst (van wit brood naar speltbrood bijvoorbeeld). Wil je ook iets aandragen? Kijk op hun website voor meer informatie.