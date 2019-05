Angela: Blijf wakker en help kinderen in nood

Op 1 juni slaan vier organisaties de handen ineen om gezamenlijk aandacht te vragen voor kinderen in nood. Door deze unieke samenwerking hopen de organisaties met de Nacht van Het Kind het draagvlak voor de hulp aan kinderen in nood te vergroten.

„Iedere organisatie streeft natuurlijk andere doelen na. Zo werkt KiKa keihard aan het uit de wereld krijgen van kinderkanker, vecht Edukans voor gelijke onderwijsrechten voor ieder kind, zorgt het Liliane Fonds er elke dag voor dat de armste kinderen met een handicap een betere toekomst krijgen. Wij strijden er met Het Vergeten Kind voor dat geen kind vergeten wordt en dat ze ondanks soms heftige problemen thuis toch zo veilig mogelijk kan opgroeien en kansen krijgt om een plekje te vinden in de maatschappij. Kinderen over de hele wereld helpen is onze grote gemene deler”, zegt Angela Schijf, sinds 2012 ambassadeur voor Het Vergeten Kind.

Veel gezien

Metro spreekt actrice Schijf om haar te vragen naar het belang van deze nacht. „Omdat wij met zijn allen vinden dat kinderen de toekomst zijn.” Schijf vervolgt dat de aandacht voor deze kinderen echt nodig is. „We zouden onszelf eens moeten verplaatsen in kinderen die ‘s nachts wakker liggen en worstelen met grote-mensen-problemen.”

Schijf heeft in de jaren dat ze werkzaam is als ambassadeur al veel gezien en meegemaakt. „Nu ik zelf moeder ben, is de grens van wat ik aankan wat betreft kinderleed wel een stuk verlaagd. Ik heb het geluk dat ik mijn kinderen een rijk leven kan bieden, en dan heb ik het niet over vakanties, maar over het feit dat wij er altijd zijn, dat ze een eigen bed hebben en elke dag naar school kunnen.”

Angela Schijf.

Blijf wakker

Tijdens de Nacht van Het Kind vragen de organisatoren om wakker te blijven en geld in te zamelen. Bijvoorbeeld door een actie op touw te zetten. „Zo hoorde ik dat er koekjes worden gebakken, maar ook dat mensen de opbrengsten van de voetbalpoll doneren.” Daarnaast kan je ook doneren via sms. Je sms’t dan eerst gratis het woord KIND naar 1008, krijgt een link en dan kun je een donatiebedrag kiezen.

Het is voor het eerst dat de Nacht Van Het Kind georganiseerd wordt. „Maar we hopen natuurlijk dat er tweede en derde keer komt. Zodat in het vervolg mensen meer stilstaan bij het feit dat er niet alleen sprake is van nood als er ergens een natuurramp is geweest, maar dat voor deze kinderen onze hulp elke dag keihard nodig is om een toekomst te hebben. Of dat nou in een ontwikkelingsland is, een oorlogsgebied of soms zelfs dichtbij huis.”

Dat is ook wat Schijf zo raakt, vertelt zij. „Het feit dat ik door mijn werk als ambassadeur in aanraking kom met kinderen die ook gewoon bij je eigen kinderen in de klas kunnen zitten. Het komt dan zo dichtbij.”

Gezonde en veilige basis

De opbrengst van de donaties wordt evenredig onder de vier organisaties verdeeld. Vervolgens is het aan iedere organisatie op zich om te bepalen waar dat geld uiteindelijk heengaat. „Wij opereren nationaal, maar andere organisaties gaan wel landsgrenzen over. Uiteindelijk hebben we natuurlijk als gemeenschappelijk doel dat geen enkel kind ter wereld wakker zou moeten liggen.”

Tot slot wil Schijf nog meegeven dat De Nacht van het Kind hopelijk de keuzestress verminderd. „Er speelt zoveel en er zijn zoveel goede doelen waar je geld aan zou kunnen schenken. Deze avond staat volledig in teken van het kind. Wij willen met elkaar zoveel mogelijk lawaai maken en ieder kind een gezonde en veilige basis bieden.”

Meer informatie vind je op nachtvanhetkind.nl

De Nacht van Het Kind

De Nacht van Het Kind is een initiatief van vier hulporganisaties (KiKa, Edukans, Liliane Fonds en Het Vergeten Kind) die voor het eerst hun handen ineen slaan voor kinderen in nood. Wereldwijd liggen miljoenen kinderen wakker vanwege hun handicap, omdat ze ernstig ziek zijn, nooit naar school kunnen of vanwege hun onveilige thuissituatie. Zij roepen daarom zoveel mogelijk Nederlanders op om 1 juni tijdens de Nacht van Het Kind wakker te blijven en geld in te zamelen voor kinderen in nood. Om al die kinderen weer een goede nachtrust te geven en ze kind te laten zijn.

Het doel: geld ophalen voor deze miljoenen kinderen die onze hulp nodig hebben. Deze datum is niet willekeurig gekozen, het is 1 juni namelijk de Internationale Dag van het Kind. Ter ondersteuning van de actie is er van 27 mei tot en met 2 juni in elke aflevering van RTL Boulevard aandacht voor Nacht van het Kind.

Aangrijpende kindverhalen van Aimee, Goretti en Eva

Aimee.

Hersentumor

Aimee is een lieve, vrolijke meid van 6 jaar. Zij ging altijd met plezier naar school. Tot bleek dat Aimee een kwaadaardige hersentumor heeft. Sinds de hersenoperatie kan ze niet meer praten en moet ze opnieuw leren lopen. Nu ligt zij wakker, en haar ouders ook. Het is nog heel onzeker hoe haar toekomst eruit ziet.

Adisu.

Als kind werken

Adisu is 9 jaar. Hij ligt wakker, omdat hij sinds kort niet meer naar school kan. Zijn vader stierf en sindsdien zorgt hij voor het vee van de buren om een beetje geld te verdienen. Zijn zusje kan dankzij zijn harde werk naar school. Adisu wil zelf ook dolgraag weer naar school. Hij wil graag leren om vrachtwagenchauffeur worden.

Goretti.

Nooit onderzocht

Goretti (5) uit Oeganda woont bij oma sinds haar ouders overleden. Oma maakt zich zorgen om het meisje. Ze ligt er wakker van. Goretti loopt ver achter in haar ontwikkeling, praat bijna niet en heeft vaak stuiptrekkingen. Niemand weet wat ze mankeert want ze is nooit onderzocht. Hulp is hard nodig voor Goretti.

Eva.

In de armen krassen

Eva is 12 jaar. Al vanaf haar vierde jaar kan ze niet meer thuis wonen. Haar vader kent ze niet en haar moeder heeft psychische problemen. Ze heeft al in negen verschillende opvanglocaties door heel het land gewoond. Haar boosheid, eenzaamheid en verdriet worden minder als ze in haar armen krast. Alleen zo kan ze zichzelf rustig maken. Ze droomt ervan op een vaste woonplek te mogen blijven waar het fijn en veilig is.