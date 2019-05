Amerikaanse haatprediker mag ook Ierland niet in

Een intense achtbaanrit, zo kan je de week van Ajax het beste omschrijven. Na de bekerwinst volgde de late uitschakeling in de Champions League tegen Tottenham Hotspur. Zondag kon er echter weer gefeest worden, want de 34e titel is zo goed als binnen na een 4-1 zege op Utrecht en een uitglijder van PSV.

Als je niet beter zou weten zou je denken dat FC Utrecht een paar overvolle weken achter de rug had en Ajax even had genoten van een korte vakantie. De selectie van de Domstedelingen kende veel zieken en geblesseerden, terwijl de Eredivisie-koploper op David Neres na in zijn sterkste formatie kon aanvangen. Dit zag je ook terug in het spelbeeld; de thuisploeg kwam veel energieker voor de dag dan de tegenstander.

Dit zag het er echter in het begin wel even anders uit. Ajax wilde ongetwijfeld de late tegentreffer van Tottenham Spurs snel van zich afspoelen, maar in plaats daarvan kreeg het na veertig seconden de 0-1 te verwerken. Othman Boussaid werd weggestuurd en schoof de bal prima in de verre hoek. Het grote verschil met woensdag was dat er nu alle tijd om te reageren. Ajax nam direct het initiatief op felle wijze over en dit werd binnen het kwartier zichtbaar op het scorebord toen Klaas-Jan Huntelaar de bal in de touwen joeg na een schitterende voor-assist van Hakim Ziyech.