Álles voor de hotelgast: pepermuntjes tot slaaprobot

Rondje Independent Hotel Show en je valt met je neus en de rest van je lichaam in de luxe matrassen, extreem zachte badjassen, pepermuntjes en slaaprobots.

Lekker slapen

„Zou u naar bed willen met een robot?” Het zou je binnenkort zo maar kunnen worden gevraagd bij de incheck van je hotel. „Er zijn ook al hotels die vragen of je naar bed wil met een plant, of wandelende tak, en die krijg je dan mee naar je kamer.” Alles voor een relaxte nachtrust. Pim Jansen van Somnox Slaaprobot heeft zelf nog niet met de robot, die qua vorm wel wat wegheeft van Barbapapa en zich naar jouw ademhaling aanpast, geslapen. ,,Ik wilde het doen op mijn hotelkamer, maar toen verloor Ajax en had ik nergens meer zin in.” De slaaprobot is net op de markt en wordt al veel verkocht, „het helpt je goed in te slapen, ideaal voor mensen met stress, maar ik weet ook van een autistisch jongetje dat hij nu eindelijk lange nachten maakt.” Je houdt het dicht tegen je aan, waarna het de cadans van je ademhaling overneemt, „je wordt er meteen rustig van.”

Met de Slaaprobot

Mindfucks

Naast zijn stand ploffen mensen op een dik matras, daar weer naast wordt een grote regendouche aangezet en iets verderop delen lieftallige ontbijtdames yoghurt met granola en matcha uit. Hotelkamermindfucks zijn er in de vorm van muren die in een handomdraai veranderen in een hotelbed, ‘waterkranen’ waaruit luxe koffie en appelsap stroomt en reusachtige bloemen, die nep blijken te zijn, of ‘arteficial’.

Is het een muur..? Is het een bed..?

Bezoekers komen uit het hele land naar het Nederlandse debuut van deze hotelbeurs in de RAI en variëren van General Managers en andere hoteliers (in spe) tot nieuwsgierige hotelbezoekers met een groot hart voor boetiekhotels.

Hotel Manager Park Plaza Vondelpark Maaike Slok en Nieske van Klinken, Regional General Manager van PPHE Hotel Group, staan stil bij houten, door water aangedreven fitnessapparatuur. Ze zitten midden in een renovatie en zoeken nog vernieuwende spullen voor hun gym, „supermooie plek om inspiratie op te doen.”

Maaike Slok en Nieske van Klinken doen inspiratie op

Als souvenir

Pepermuntjes zijn tijdloos, „en ze zijn zo’n drie jaar houdbaar, ideaal dus voor hotels om te verkopen.” Marcel van der Kam van The Peppermint Company hoopt op deze beurs een nieuwe markt aan te boren. Ze maken de doosjes in alle kleuren met allerlei creatieve prints al voor musea en als relatiegeschenk. De enthousiaste pepermuntjesman toont verschillende voorbeelddoosjes waarop highlights van een stad staan met daarop de naam van een hotel. „Hoe handig zou het zijn om nog snel even een doosje pepermuntjes in de hotelshop te kunnen kopen als souvenir voor een paar euro?”

De Vincent...

Hotelman Vincent van Dijk proost met zijn De Vincent

„Wil je een De Vincent, een macchiato met extra cafeïne en weinig schuim?” Hotelman Vincent van Dijk staat bij TopBrewer, de eerdergenoemde kraan waaruit onder meer ‘smart koffie’ stroomt: jouw lievelingskoffie die je kunt inprogrammeren op je telefoon of tablet. Hij is ambassadeur van deze beurs en expert op het gebied van hoteltrends. ,,Hotels lopen vaak een beetje achter vergeleken met andere branches, bang om in het verkeerde te investeren.“ Want als een hotel iets wil aanschaffen, moet dat meteen maal het aantal hotelkamers.

Zo waren er ooit de investeringen in de iPhone-standaard en internet via de tv. Leek de toekomst, maar werd al meteen door volgende innovaties ingehaald. ,,Sindsdien willen hotels zeker weten of iets echt werkt, juist in deze tijden van hotelreviews kunnen ze geen fouten permitteren.” Want de gast bepaalt de kwaliteit van het hotel, zo stelt hij, „gastenbeoordelingen worden steeds belangrijker.”

Hij creëerde de Hotelkamer van de Toekomst in een monumentaal pand hartje Amsterdam. De drie s’en (en een t) staan hier centraal: smart technology, sustainability en service. Inchecken met je telefoon, een hypermoderne wc met stralen die van álles kunnen en de ‘smart servicebel’, waardoor de dienstdoende butler een berichtje krijgt, zijn nog maar de topjes van de ijsberg, „we blijven continu vernieuwen.” Als mensen het boeken, weten ze van tevoren niet dat ze de kortstondige hoofdrol in dit ludieke hotelexperiment spelen, maar de reacties zijn lovend. Zo was er vorige week nog de man van 92 uit Hawaï. ,,Ik dacht: die vindt dit veel te complex, maar hij ging helemaal los en probeerde echt alles uit, hij vond het waanzinnig!”

'Hotelschaamte'

Duurzaamheid is inmiddels ook bij veel (nieuwe) hotels niet meer weg te denken. Begint al bij zoiets kleins als de flesjes in de badkamer. „Hotels kiezen nu vaker voor meerdere dispensers met douchegel en shampoo van mooie merken, zodat de gast keus heeft en minder plastic wordt weggegooid.” Want net als de ‘vliegschaamte’ bestaat er ook zoiets als ‘hotelschaamte’, ,,zo worden handdoeken ook niet meer maar een keer gebruikt, daar voelen mensen zich niet meer goed bij.”

De hotelkenner die ooit 365 nachten in 365 Amsterdamse hotels doorbracht en daar een boek over schreef, wordt niet heel snel meer verrast, bekent hij. En dat is toch heel erg iets van nu, het verrassingseffect in hotels, „vroeger wilden mensen precies weten wat ze konden verwachten, nu gaan ze op onderzoek uit in de kamer en laten ze zich maar wat graag verrassen.” De smart tablet waarmee je de hele kamer in slaapstand kunt zetten, inclusief shutters dicht, lampen gedimd en bed omhoog, of een muziekje bij binnenkomst. Dat had-ie laatst in The Hoxton in Londen. Zijn ogen glanzen er nog van, „toen was ik wel echt even blij verrast.”

Customization noemt hij als trend: een minibar waarin jouw favoriete drankje staat, met op de achtergrond jouw eigen playlist. Niet alleen maar toekomstmuziek: ,,Met de big data van nu gaat dat gegarandeerd gauw komen.” Het zorgt voor een hotelband, „gasten komen sneller bij je terug.”

Sterren

Chantal Bonnamy

Chantal Bonnamy van Hotelsterren straalt je vanuit haar standje tegemoet. De sterrenclassificatie is sinds 2015 vrijwillig, maar de meeste hotels melden zich nog altijd bij hen aan. Chantal doet dan een ‘rondje hotel’ met de hotelier, waarbij ze een checklist afgaat. Strijkservice (binnen 1 uur gereed), valet parkeerservice en een conciërge? Dan zou het zomaar een 5 sterren kunnen zijn. Maar vergis je niet, ook 2 sterren kan een prima clean hotel zijn, ,,het gaat om de faciliteiten en service die worden aangeboden.”

Chantal, die ook vakjurylid is van het nieuwe programma Hotelrules, is ‘streng maar rechtvaardig’ en geeft graag adviezen. Geen plastic waterflesjes op de kamer als je duurzaamheid hoog in het vaandel hebt, verse bloemen bij de receptie en geen watjes in plaats van tissues -liefst allebei-, ,,het moet gewoon kloppen.” De sterrenclassificatie is in deze tijden van reviews zeker niet achterhaald, stelt ze, ,,ze zijn samen een onafscheidelijke combinatie.” Nog een tip voor de gast: ,,boek rechtsreeks, dat vinden hoteliers fijn en ze kunnen zo vaak ook meer korting geven.”