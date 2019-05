Agent Zaanstreek bevrijdt zwaar verwaarloosde kids

Een Facebookbericht van politieagent Tom Verweij, die werkt in de Zaanstreek, gaat viral. Het verhaal is heftig: Verweij bevrijdde een tijd geleden uit een snikhete woning twee kinderen, die zo verwaarloosd waren dat ze hun eigen taal hadden ontwikkeld en dierlijk gedrag vertoonden. De gebeurtenis wordt nu voor het eerst bekendgemaakt via een blog van Verweij.

„NH21.20, wilt u met gepaste spoed gaan naar ***. Al de hele dag huilen daar twee kinderen in een woning en melder vertrouwt het niet", was de melding die Verweij kreeg via de meldkamer. „Normaal gesproken ben ik bezig met projecten omtrent jeugd. Echter is het vandaag zo druk op straat dat ik een autosleutel heb gepakt en naar buiten ben gegaan", vertelt hij.

'Ze had eerder moeten bellen'

„Op de galerij staat een aantal buren mij op te wachten: ze hadden mijn politiebus al zien staan. Ik vraag aan een van de buren wat zij gezien heeft. Zij begint te vertellen: ´Al enkele maanden heb ik een buurvrouw. Ik weet dat ze twee kinderen heeft: ik hoor hen wel maar ik heb hen nog nooit gezien, terwijl ik de galerij en de flat best goed in de gaten houdt. Sinds ze er woont hoor ik de kinderen overdag regelmatig schreeuwen. Vandaag is het zo erg, dat ik jullie maar heb gebeld.´ Ik bedank de vrouw, terwijl ik bij mezelf denk dat ze dat veel eerder had moeten doen. Ik begrijp dat het lastig is om melding te doen bij de politie over je buren, maar ik vind dat de gezondheid van kinderen belangrijker is."

„Ik klop zachtjes op het raam: de woning lijkt potdicht. Naar mate ik langer uit de politieauto met airco ben, voelt mijn kogelwerende vest steeds verstikkender aan: het is die dag bloedheet. Nadat ik een aantal keer heb aangeklopt, zie ik twee kleine handjes het gordijn wegschuiven. Ik kijk in de lieve ogen van een klein jongetje. Slechts gekleed in een onderbroek, kijkt hij mij angstig aan. Met zijn ene hand heeft hij de gordijn vast, in de andere hand een mes."

Kippenvel

Verweij ziet geen bloed aan het mes, maar het maakt de situatie wel ontzettend alarmerend. Hij probeert contact te maken met het jongetje, en ziet op de achtergrond een peuter verschijnen die enkel een luier om heeft. Beiden jongetjes zien er versuft uit en zweten enorm.

Verweij omschrijft hoe hij de situatie probeert in te schatten en vraagt om assistentie. Met een breekijzer besluit hij de woning in te komen. „Ik zeg tegen ze dat ik even de deur ga open maken en daarna ga kijken of alles oké met ze is. Het jongetje met het mes blijft me aanstaren: mijn boodschap lijkt niet aan te komen."

„Ik duw de deur open en een hete lucht komt me tegemoet. Achter de voordeur zit een halletje met een deur die tot de woning leidt. Ik krijg kort kippenvel: de deurkruk is van buitenaf vastgebonden met een riem. De twee jongens zitten op een hete dag als vandaag opgesloten en zouden bij brand geen enkele vluchtmogelijkheid hebben."

Ernstig verwaarloosd

De agent bevrijdt de jongetjes en ziet dat ze ernstig verwaarloosd zijn. De woning was bloedheet, nergens stond eten of drinken en de twee jongens renden wild door de woning. In de slaapkamer lagen matrassen op de bedden zonder lakens en de woning was een puinhoop. De oudste jongen rende naar de galerij en viel flauw; volgens Verweij vermoedelijk door oververhitting.

„Terwijl het oudste jochie door ambulancepersoneel wordt nagekeken, spreek ik met de buren. Het was de eerste keer dat ze de twee jongens zagen: ze hoorden ze al maandenlang maar hadden ze nog nooit buiten gezien. Vermoedelijk waren ze al maandenlang niet buiten geweest. Ik moet denken aan een scene uit de film End of Watch, waarbij agenten een aantal kinderen ontdekken terwijl die kinderen zijn opgesloten in een kast. Ik waan mij in een remake van deze film."

Nooit meer terug

De moeder van de twee kinderen kwam nooit meer terug naar het huis. Met de kinderen viel niet te communiceren. „Later bleek dat zij zoveel met z´n tweeën waren geweest, dat zij een eigen taal hadden verzonnen. Ook verklaarde een ervaren crisispleegmoeder dat de twee jongetjes dierlijk gedrag vertoonden", vertelt Verweij.

Volgens de geschokte agent is de recherche een uitgebreid onderzoek gestart naar kindermishandeling. „Ik weet de uitkomst hiervan niet van en misschien is dat ook niet zo belangrijk: belangrijk is dat de juiste hulp ingeschakeld gaat worden voor de jongens. Hopelijk is deze niet te laat gekomen en weten de jongens deze zeer slechte start een plaatsje te geven."

Het volledige Facebookbericht van Tom Verweij is hier te vinden.