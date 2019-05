Actie voor in Egypte vastzittende oud-UvA-student

Het is inmiddels meer dan een jaar geleden dat Rami Sidky opgepakt werd op het vliegveld van Caïro. Hij wordt ervan verdacht te hebben meegewerkt aan een satirisch lied over de Egyptische president Sisi.

Zijn voormalig docent Midden-Oostenstudies aan de Universiteit van Amsterdam, Vivienne Matthies-Boon, voert al maanden actie voor Sidky. Niet geheel zonder succes, want inmiddels zijn er ruim 42.000 handtekeningen opgehaald op de website van Amnesty International.

Balaha

Sidky - van Egyptische ouders en geboren in Rome - heeft volgens de autoriteiten meegewerkt aan het nummer Balaha uit 2018, van de momenteel in Zweden verblijvende Egyptenaar Ramy Essam. Volgens Boon hebben de twee muzikanten al sinds 2015 niets meer met elkaar te maken.

Destijds zaten ze al niet meer met elkaar in een band, maar traden ze nog een keer samen op. „Daarna scheidden hun wegen. Hij vindt het niet eens een mooi of een leuk lied", zegt Boon tegenover het NOS Radio 1 Journaal. Nu vreest ze voor zijn leven. „We betwijfelen of hij het gaat overleven. Hij wordt vreselijk gemarteld, heeft er gebroken botten aan overgehouden. Hij slaapt eigenlijk niet. Mentaal is hij er niet meer: het kost hem een of twee minuten om een paar woorden te kunnen spreken."

Koffie voor iedereen

Boon begeleidde een paar jaar terug de scriptie van Sidky. „Hij was een open, rustige en vrolijke jongen. Hij was heel erg geïnteresseerd in mensen met andere achtergronden. Hij bracht vaak koffie mee voor iedereen. Je zou niet verwachten dat zo'n arrestatie hem zou overkomen."

Overigens is Sidky niet de enige die gepakt is wegens betrokkenheid bij het beruchte lied. Er waren aanvankelijk zeven arrestaties, een van de vastgezetten is inmiddels weer op vrije voeten.