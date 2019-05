Acteur legendarische 'Chewie' (74) overleden

Acteur Peter Mayhew is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt via Twitter.

Jarenlang speelde de boomlange Mayhew Chewbacca in Star Wars. Hij was 74 jaar en had een hartaandoening.

Oorspronkelijke Chewie

In de jaren 70, tijdens de eerste Star Wars-trilogie, nam de ruim twee meter lange acteur de rol voor het eerst op zich. Chewbacca is een Wookie, een groot harig ras binnen de Starwars saga.

In 2005 en 2015 speelde Mayhew wederom Chewbacca in Revenge of The Sith en The Force Awakens. Dit is zijn laatste film geweest: in 2017 nam acteur Joonas Suotamo de rol over omdat Mayhew last had van zijn gezondheid en vaak in een rolstoel zat.

De acteur op een fandag in 2007. /ANP

Erg geliefd

Naast zijn familie, waaronder zijn vrouw en drie kinderen, en zijn vrienden, laat de acteur veel treurende fans achter. De afgelopen jaren bezocht ‘Chewie’ veel fanevenementen, waaronder de Comic Con in Amsterdam in 2016.

Mayhew was erg geliefd, ook bij de cast van Star Wars. Harrison Ford, waarmee Chewbacca een duo vormde, prijst zijn karakter in The Hollywood Reporter. „Hij was een vriendelijke en zachtaardige man, met een heel loyaal en eerzaam karakter. Deze eigenschappen, gecombineerd met zijn humor en charme, gebruikte hij voor Chewbacca. Ik hield van hem."

De acteur overleed in zijn huis in Texas, omringd door familie en vrienden.