'Aanklagen Donald Trump was nooit een optie'

Robert Mueller stelt dat het aanklagen van president Donald Trump naar aanleiding van de bevindingen in zijn onderzoek naar Russische bemoeienis met de Amerikaanse verkiezingen in 2016 nooit een optie is geweest. Juridisch was het niet mogelijk een zittende president in staat van beschuldiging te stellen wegens het plegen van een misdrijf, zoals belemmering van de rechtsgang. Dat meldde Mueller woensdag.

Verkiezingen

„De president een misdrijf ten laste leggen was geen optie die we in overweging konden nemen", zei Mueller, die zijn werkzaamheden als speciaal aanklager woensdag formeel beëindigde. Trump vrijpleiten deed hij niet. „Als we er van overtuigd waren dat de president duidelijk geen misdrijf had gepleegd, dan zouden we dat hebben gezegd."

Mueller sprak voor het eerst in het openbaar over zijn rapport van 448 pagina's, sinds de presentatie in april. De belangrijkste conclusie van het eerste deel was dat Russische hackers hebben geprobeerd met het stelen van e-mails van Democraten en het verspreiden van fake-nieuws via de sociale media, de publieke opinie voor de verkiezingen te beïnvloeden. Er is onvoldoende bewijs gevonden dat het campagneteam van Trump heeft samengespannen met de Russen.

Geen vervolg

Mueller, die woensdag geen vragen beantwoordde, laat in het andere deel doorschemeren gehinderd te zijn bij het onderzoekswerk. Maar dat krijgt dus geen vervolg. De nu gestopte speciaal aanklager voelt geen behoefte te getuigen in het Congres, zoals de Democraten willen. Alles wat hij te zeggen heeft, staat in het rapport. Veel passages daarin waren echter door justitieminister William Barr zwart gemaakt.

President Trump stelde in een reactie op Twitter tevreden vast dat er ten aanzien van het rapport van Mueller niks is veranderd. „Er was onvoldoende bewijs en daarom is, in ons land, een persoon onschuldig. De zaak is gesloten! Dank u." Eerder strooide Trump maandenlang en onophoudelijk tweets rond met de tekst 'Geen samenzwering, geen belemmering'.