80 miljoen voor kunstkonijn van Jeff Koons

Een mooi stukje kunst misstaat natuurlijk nooit in huis, maar kun je je voorstellen dat je voor één kunstwerk een bedrag van zo'n 80 miljoen euro neer zou leggen?

Recordbedrag

Het kunstwerk Rabbit van de Amerikaanse beeldend kunstenaar Jeff Koons is daarvoor over de toonbank gegaan. Op een veiling bij veilinghuis Christie's in New York werd het megabedrag van 91,1 miljoen dollar geboden. Een recordbedrag voor werk van een nog levende kunstenaar. Omgerekend komt dat uit op ongeveer 81 miljoen euro.

Het overtreft het bedrag dat werd neergeteld voor het schilderij Portrait of an Artist (Pool with Two Figures) van David Hockney. Dat ging voor 79,8 miljoen euro van de hand.

Kunstenaar Jeff Koons met zijn konijn / ANP

Rabbit is een stalen konijn, dat Koons in 1986 maakte. Wie de nieuwe eigenaar is, is niet bekend gemaakt.