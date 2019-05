5x bijzondere festivals in Europa waar je heen wilt

De zon op je bol, een drankje in de hand en de voetjes van de vloer terwijl je naar de beste live-optredens kijkt en luistert. Wie wil dat nu niet deze zomer? En waarom zou je dat in Nederland doen, als het ook elders in Europa kan? Daarom 5 festivals binnen Europa waar je écht naartoe wilt!

Rock Werchter

Wat: Belgisch rock- en popfestival

Datum: donderdag 27 tot en met zondag 30 juni

Locatie: Festivalpark in Werchter, België

Bijzonderheden: Rock Werchter is een 4-daags muziekfestival in het Vlaams-Brabantse dorpje Werchter, ongeveer 30 kilometer vanaf Brussel. Rock Werchter begon in 1975 als rock- en bluesfestival en wordt dit jaar voor de 45e keer met duizenden Nederlandse bezoekers gehouden. Bezoekers stonden vorig jaar oog in oog met Pearl Jam, Artic Monkeys en Gorillaz. Het Werchter park is speciaal aangelegd voor festivals en activiteiten. Op het festival worden niet alleen de oren gestreeld, maar ook de ogen hebben genoeg om te zien. Zoals streetarts van over de hele wereld.

Belangrijkste artiesten: The Cure, Elbow, Florence + the Machine, Lizzo, Mumford & Sons, Muse, Paul Kalkbrenner, P!NK, De Staat en Weezer

Tickets: Voor 105,00 euro koop je een dayticket, voor 243,00 euro heb je een combiticket (alle dagen) en vanaf 30,00 euro sta je op de camping

Website: www.rockwerchter.be

Belgisch Rock- en popfestival Rock Werchter, in Werchter België. Foto: ANP

EXIT

Wat: Servisch rock-indie en elektrofestival

Datum: donderdag 4 tot zondag 7 juli

Locatie: Het historische Petrovaradin Fort te Novi Sad, Servië.

Bijzonderheden: Exit is een 4-daags muziekfestival in Servië. Het festival begon in 2000 als studentenprotest tegen oud-president Slobodan Milosevic. Inmiddels is het festival drie keer uitgeroepen tot beste muziekfestival van Europa. Deels afgebrokkelde vestingmuren, bruggen en tunnels vormen onder andere het decor van het festival. Het festival staat met name bekend om haar gigantische Dance Arena, waar menig dj op wil staan. De hele nacht tot ver na zonsopkomst kan er gedanst worden en overdag kan er een dutje worden gedaan op het nabijgelegen strand aan de Donau. Bijkomend voordeel: Novi Sad werd uitgeroepen als een van de 'Beste in Travel Cities van 2019 en Servië zelf is ook nog eens spotgoedkoop.

Belangrijkste artiesten: The Cure, Carl Cox, Paul Kalkbrenner, Amelie Lens, Skepta, IAMDDB, Solomun, Charlotte de Witte, Greta van Fleet, Tale Of Us, Lost Frequencies, DJ Snake, Dimitri Vegas & Like Mike, Jeff Mills, Maceo Plex, Sofi Tukker en Tom Walker.

Tickets: Vanaf 33 euro koop je een dayticket, voor 120 heb je een combiticket (alle dagen) en vanaf 34,00 euro sta je op de camping

Website: www.exitfest.org

Servisch Rock-Indie en elektrofestival Exit in Novi Sad, Servië. Foto: festival.travel

Melt

Wat: Duits elektrofestival

Datum: vrijdag 19 tot zondag 21 juli

Locatie: De ‘Stalen Stad’, het industriële Ferropolis terrein in Gräfenhainichen, Duitsland.

Bijzonderheden: Melt is een 3-daags muziekfestival in Gräfenhainichen Duitsland, het terrein van de Ferropolis, een oude kolenmijn. Daaromheen bevindt zich het Gremminmeer, om af te koelen zodra het kwik stijgt. Liefhebbers van elektronische muziek, pop en hiphop halen hier hun hart op. Voor de diehard-dansliefhebbers is er een 24 uurs- dansvloer. 's Avonds zijn er visuals te bewonderen en transformeert het terrein tot een futuristische lichtstad.

Belangrijkste artiesten: Bon Iver, Asap Rocky, Jorja Smith, Skepta, Solomun, Four Tet, Modeselektor live, Bilderbuch, Rin, The Black Madonna, Bonobo dj, David August en Charlotte de Witte.

Tickets: Voor 69,00 euro koop je een dayticket, voor 119 heb je een combiticket (alle dagen) en vanaf 35,00 euro sta je op de camping

Website: www.meltfestival.de

Elektrofestival Melt in Gräfenhainichen, Duitsland. Foto: festival.travel

Sziget

Wat: Hongaars multicultureel muziek- en kunstfestival

Datum: woensdag 7 tot dinsdag 13 augustus

Locatie: buda-eiland midden in Boedapest, Hongarije

Bijzonderheden: Sziget is een 7-daags wereldmuziekfestival in Hongarije. Het festival begon in 1993 onder de naam Diáksziget (Studenteneiland), vooral gericht op jongeren die bij elkaar kwamen voor de grootste Hongaarse artiesten. Nu komen jaarlijks zo'n 500.000 mensen uit meer dan honderd landen (voorál Nederland!) bij elkaar voor allerlei muziekgenres, film, circus, theater, mode, games en nog veel meer. Bootjevaren kan op Sziget, compleet met een bootfeest.

Belangrijkste artiesten: Foo Fighters, Ed Sheeran, Florence + The Machine, Post Malone, The 1975, Twenty One Pilots, Martin Garrix, The National, Franz Ferdinand, James Blake, Richie Hawtin, Years & Years, Tove Lo, Honne en Maribou State.

Tickets: vanaf 75 euro koop je een dayticket, voor 219 kan je drie dagen, voor 299 vijf. voor 339 maak je alles mee en vanaf 95,00 euro sta je op de camping

Website: www.szigetfestival.nl

Het Szigetfestival in Boedapest, Hongarije. Foto: festival.travel

Lollapalooza Berlin

Wat: Multigenre muziek- familiefestival

Datum: zaterdag 7 en zondag 8 september

Locatie: Olympisch park en Olympiastadion van Berlijn, Duitsland

Bijzonderheden: Lollapalooza is een 2-daags muziekfestival in Berlijn. Het festival is van origine Amerikaans en begon in 1991. Het festival heeft pas in 2015 voet op Europese bodem gezet. Het wordt getypeerd als een echt familiefestival en voor de allerkleinsten is er daarom Kidzpalooza. Verder is er Aquapalooza waar synchroon-zwemmers de mooiste shows geven.

Belangrijkste artiesten: Swedish House Mafia, Billie Eilish, Khalid, Underworld, Kings of Leon, Twenty One Pilots, Martin Garrix, Alan Walker, Kraftklub, Princess Nokia en Parcels

Tickets: vanaf 84,00 euro koop je een dayticket, voor 149 kan je het hele weekend. Let op! Er is geen camping

Website: www.lollapaloozade.com