34 jaar oude moord op regisseur alsnog opgelost

De politie in Los Angeles heeft na bijna 34 jaar de moord opgelost op Barry Crane, regisseur van diverse populaire tv-series in de vorige eeuw. De 52-jarige verdachte heeft een bekentenis afgelegd, aldus Amerikaanse media.

De 57-jarige Crane werd op in juli1985 door een huishoudster dood gevonden in de garage van zijn huis in Hollywood. Hij was doodgeknuppeld en gewurgd, en zonder kleding gewikkeld in beddengoed.

Collega

Volgens de politie werd vorig jaar al via DNA-onderzoek ontdekt dat de tv-producer en regisseur Edwin Hiatt achter de moord zat. Hij werd uiteindelijk donderdag (lokale tijd) in Burke County gearresteerd. Over het motief van de moord is nog niks bekend gemaakt.

Crane was vooral bekend van series als Dallas, The Incredible Hulk en Hawaii Five-O regisseerde. Daarnaast bridgde hij ook op hoog niveau. In 1978 werd hij zelfs wereldkampioen in een duo met Kerri Shuman. Tien jaar na zijn dood kreeg hij een plaats in de ACBL Hall of Fame.