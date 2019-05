19-jarige Deen in hongerstaking voor klimaat

Tot aan de Deense verkiezingen zal de 19-jarige Mikkel Brix weigeren te eten. Hij is namelijk in hongerstaking, om aandacht te vragen voor het klimaat. De verkiezingsdag vindt pas over een kleine maand plaats.

Brix' grote voorbeeld is de 16-jarige Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg, die na de zomervakantie tot de Zweedse parlementsverkiezingen alle schooldagen staakte om aandacht te vragen voor het klimaat. „Het is vreemd dat een 16-jarige het grote voorbeeld is in het klimaatdebat, maar toch is het waar", aldus Brix.

Toekomst

De 19-jarige laat aan TV2 weten de risico's van zijn hongerstaking te kennen, maar vindt het aandacht voor het klimaat zwaarder wegen. „Ik wil politici laten zien dat jonge mensen zich in zullen zetten voor het klimaat, omdat het onze toekomst is." Hij hoopt meer jonge mensen te vinden die zich voor het klimaat willen inzetten. „Ik raad anderen niet aan om zich uit te hongeren, maar het zou geweldig zijn als meer mensen het project zouden steunen", vertelt Brix in een video op social media.

Afgelopen dinsdagmiddag is de hongerstaking begonnen, waar Brix zich al enkele dagen op had voorbereid. In de twee weken daarvoor at hij maar één maaltijd per dag.

Op 6 juni vinden de Deense verkiezingen plaats.