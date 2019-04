Zonnig tot wel 26 graden, Koningsdag 'normaal'

Trek je korte broek maar uit de kast, want al vroeg zaterdagochtend is het warm en zonnig. Zo rond het middaguur ligt de temperatuur al rond de twintig graden.

Het wordt maximaal zo’n 23 tot 26 graden. Aan zee wordt het door de wind een stukje koeler, maar ook daar hoef je niet te bibberen.

Afkoelen

In de nacht van zaterdag op zondag koelt het af. Zondag wordt het weer zo’n 23 graden. Maandag is er meer bewolking en wind, maar het blijft warm. En er zal geen drupje regen te bekennen zijn!

En wat veel mensen zich waarschijnlijk afvragen: hoe warm wordt het volgende week zaterdag op Koningsdag? Volgens Weeronline wordt het zeker niet zo warm als dit weekend. Maar we krijgen wel ‘hele normale temperaturen’.

Paraplu meenemen op Koningsdag

Het wordt zo’n 14 graden in het noordwesten tot 17 graden in het oosten. Helaas moeten we wel rekening houden met een buitje.

Normaal is het op Koningsdag een graad of 15. De koudste editie ooit was in 1970: toen werd het maximaal 8,6 graden. De warmste editie was in 1993, toen het kwik in De Bilt 26,9 graden bereikte.