Zo vind je morgen de parels op de rommelmarkt

Haar hele berging ligt stampvol met sportspullen, kleding en tapijt. Allemaal bestemd voor de verkoop op de rommelmarkt morgen. Al weken kijkt student Judith Weening naar Koningsdag uit. „Na morgen ben ik hopelijk af van die oude troep”, lacht ze.

Struinen over de rommelmarkt, het hóórt bij Koningsdag. Terwijl we stiekem wel weten dat er grotendeels ‘meuk’ ligt. Maar tegelijkertijd liggen er ook altijd verborgen parels, zegt Danny Post. Hij schrijft over zijn vintagevondsten op Go with the vlo. „Je moet er oog voor hebben en ook geduld, maar schatten zijn er áltijd.”

Verkleinwoorden

Een lamp uit de jaren zestig, die onderin in een versleten doos zit en waar de nicotine nog op zit aangekoekt; zo vindt Post zijn aankopen het liefst. „Dat je bij thuiskomst de lamp nog tot leven moet wekken.” De ervaren koopjesjager weet inmiddels aardig wat wel en niet werkt om de juiste pareltjes binnen te slepen. Wil je goedkoop slagen, ga dan niet té goed gekleed, zegt hij. „Dan schatten mensen je op een bepaalde waarde.” Een andere tip: gebruik verkleinwoorden. „Vraag: ‘wat kost dat stoeltje’, in plaats van ‘wat kost die stoel’. Het zorgt ervoor dat het product minder belangrijk wordt en de verkoper lager in prijs gaat zitten.”

Kies als verkoper voor ronde met de handgeschreven prijzen, dat werkt het best. Foto: ANP.

Aan de andere kant van het kleed zitten de verkopers: zij hebben hun complete inboedel doorgespit en proberen morgen in alle vroegte een plekje te bemachtigen om de spullen waar ze zo graag vanaf willen te verkopen. Hoe je dat doet? Door in ieder geval de boel op een rood kleed uit te stallen, zegt consumentenpsycholoog Patrick Wessels. „Rood zorgt ervoor dat mensen in actie komen. Winkels kiezen bijvoorbeeld ook altijd voor rode sale-borden. Zou je voor een blauw kleedje gaan, dan straalt dat rust uit en zijn mensen eerder geneigd om te onderhandelen.”

Rommelig

Daarnaast heeft ook de indeling van het kleedje invloed op het aantal spullen dat je aan het eind van de dag weer kunt inladen in de kofferbak. Hoe rommeliger, hoe beter, weet Wessels. „Je kunt het beste alles in een zak stoppen, die op zijn kop boven het kleed houden en dat zo laten liggen. Als iets rommelig oogt, lijkt het goedkoper. Netter associeer je sneller met een hogere prijs en de kans is groter dat mensen je kleedje dan voorbijlopen.”

Stal je spullen zo rommelig mogelijk uit, dat verkoopt beter. Foto: ANP.

Bij thuiskomst heb je vaak een tas vol spullen waar je helemaal niet naar op zoek was. „Dat is ook het beste”, zegt rommelmarktliefhebber Post. „Ga zaterdag zonder verwachtingen naar een vrijmarkt. Zo voorkom je teleurstellingen, want als je heel fanatiek naar iets specifieks speurt, kom je meestal met lege handen thuis. Als je er eenmaal bent, kijk dan vooral in dozen, en, als het een kraampje is, onder kraampjes. Daar liggen vaak spullen verstopt die de verkoper niet kwijt kon. Loop vervolgens meerdere keren over de markt, een tweede of derde keer vallen je altijd anderen dingen op. En: blijf plakken. Hoe later het wordt, hoe lager de prijs wordt, omdat verkopers er vanaf willen.”

Ook de locatie speelt een rol. „Op het platteland liggen vaak de parels. Mensen hebben vaak nog oude spullen op zolder liggen, waarop zij zuinig zijn geweest en die dan voor een mooi prijsje weg kunnen.”

'Mag het ook voor dit?'

Hoe je het beste kunt afdingen? Post: „Met een glimlach. Verkopers zijn allergisch voor onbeschofte reacties als ‘ik geef je dit en niet meer’. ‘Mag het ook voor dit?’, werkt veel beter.” Om er als verkoper wel íets aan over te houden, is het belangrijk sympathie te wekken bij de koper. Wessels: „Leg uit waarom je het verkoopt. Bijvoorbeeld omdat je gaat verhuizen of omdat je kinderen groter zijn geworden.”

Leg uit waarom je de spullen verkoopt, dan ben je er eerder vanaf. Foto: ANP.

Dan de laatste tip: kies voor ronde getallen op prijskaartjes, zegt Wessels. „Ga dus niet voor 2,85 euro, maar voor 3 euro. Zet daarnaast geen euroteken voor de prijs en maak geen kaartjes op de computer. Handgeschreven prijskaartjes met ronde getallen passen beter bij de sfeer. Mensen willen een leuk dagje uit en zitten niet in de koopmodus.”

Niet te enthousiast

En voor de kopers: laat niet meteen het achterste van je tong zien. Post: „Zeg niet meteen ‘oh’ en ‘ah’. Zie je een mooi beeld, vraag dan eerst wat die stoel of lamp kost, en noem daarna pas dat ‘beeldje’. Grote kans dat de verkoper is gaan zakken in prijs, omdat je de stoel en lamp waarschijnlijk te duur vond.”

Op dit moment lijkt het erop dat het morgen gaat regenen. Verkoopster Weening hoopt dat het niet te nat wordt. „Maar anders zetten we een partytent op en komt het ook goed”, zegt ze. Post hoopt ook dat het weer goed blijft. „Dat zoekt wel zo fijn uit, anders wordt het zo’n armoedige blubberzooi.” Alhoewel hij het ook zonnig inziet: „Dan willen verkopers waarschijnlijk sneller van hun spullen af.”