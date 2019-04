Zó fantastisch ziet Maxima eruit tijdens Koningsdag

De VVD heeft senator Anne-Wil Duthler uit de fractie in de Eerste Kamer gezet. Dat laat de partij weten. Aanleiding is de uitspraak in de rechtszaak die Duthler had aangespannen tegen het tijdschrift Quote. De rechter besloot dat het blad niet hoeft te rectificeren.

Quote had bericht over belangenverstrengeling en dat was Duthler in het verkeerde keelgat geschoten. Ze raakte in opspraak omdat ze haar politieke positie zou gebruiken voor zakelijke belangen. Hierover publiceerde Quote herhaaldelijk, maar volgens de senator waren de journalisten met de publicatie van een artikel op 15 maart een grens over gegaan. De rechter veegde haar klacht van tafel.