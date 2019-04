Zeven gewonden door aanvaring in Rotterdam

De Russische president Vladimir Poetin heeft na de verwoestende brand in de Notre-Dame, Frankrijk hulp aangeboden van Russische experts bij de wederopbouw. „Hij stelde voor de beste specialisten naar Frankrijk te sturen. Die hebben grote ervaring in het restaureren van cultureel werelderfgoed", zei het Kremlin dinsdag in Moskou.

Onschatbare waarde

De kathedraal is van onschatbare culturele waarde voor Europa en de wereld, zei de Russische president in een brief aan zijn Franse collega Emmanuel Macron. „Het ongeluk dat deze nacht gebeurde doet ook pijn in de harten van de Russen." De brand brak maandagavond uit in de wereldberoemde kathedraal in het hart van Parijs.