Zestien abonnementen: 'Jongeren denken niet verder'

Netflix, Spotify en het snelste internet op je telefoon: allemaal zijn ze afgesloten met een abonnement. En boodschappen doen? No way, een abonnement op een doos vol verse groenten en vlees is veel makkelijker. Je kunt het zo gek niet bedenken, of er bestaat anno 2019 wel een abonnement voor. Jongeren hebben er gemiddeld maar liefst zestien, maakte het Nibud donderdag bekend. En dat weten ze zelf niet, want ruim de helft van de mensen schat het aantal abonnementen dat hij/zij heeft minstens vijf abonnementen lager in.

Volgens het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) zijn het vooral jongeren die abonnementen hebben. Hoe ouder we worden, hoe minder abonnementen we afsluiten. Een paradox lijkt het, want jongeren zijn nu meer dan ooit vrije individuen, die zich toch niet vast laten zetten door middel van een abo? „Nee zo is het niet”, vertelt een woordvoerder van het Nibud. „Abonnementen geven juist het gevoel dat je nergens aan vast zit, omdat je er altijd weer vanaf kan. De vraag is: heb je ook daadwerkelijk in de gaten wanneer en hoe dat kan?”

Vaste lasten

Daar schuilt volgens de budgetvereniging het gevaar. „Mensen schatten het aantal abonnementen dat ze hebben veel te laag in en beschouwen de kosten niet als vaste lasten.”

Volgens socioloog Daan Blom ligt het hoge aantal abonnementen bij jongeren aan het kortetermijndenken van de groep. „Zij kijken naar wat er per maand in komt, maar niet wat ze per jaar verdienen bijvoorbeeld. Ze hebben niet zomaar 150 euro voor een nieuwe fiets, maar 20 euro voor een swapfiets kan er nog wel bij deze maand.”

Dat die 20 euro vervolgens een terugkerende kostenpost is, daar staan ze niet altijd bij stil. „Het is steeds maar een tientje, of net iets meer. Het verdwijnt gewoon van je rekening en je accepteert het.”

Geen verantwoordelijkheid

En zelfs als de jongeren wel door hebben dat ze abonnement op abonnement stapelen, vinden ze het helemaal niet zo erg. „Anders sta je elke dag in de supermarkt te bedenken wat je moet eten. Heb je de verantwoordelijkheid en moet je die beslissing nemen. Als je zo’n maaltijdbox laat komen, hoef je er niet over te beslissen en is het niet jouw verantwoordelijkheid.” De gemakzucht wint, de socioloog noemt het vluchtgedrag.

„En de markt weet hier goed op in te spelen. Je ziet een verschuiving van het verkopen van producten naar het verkopen van diensten. Je betaalt niet meer voor een fiets, maar voor het feit dat je mag fietsen, op welke gehuurde fiets dan ook. En als er wat mis is, wordt het voor je gemaakt. Nederland is gericht op die dienstverlening, dat komt overwaaien uit Amerika.”

De oplossing

Het Nibud ziet een tweedelige oplossing voor de abonnementen-gekte. „Enerzijds roepen wij verstrekkers van abonnementen op hun klanten een seintje te geven als het abonnement verloopt, zodat ze niet stilzwijgend doorgaan.”

Aan de andere kant moet de consument verantwoordelijkheid nemen. „Maak een lijstje met welke abonnementen je hebt, wanneer ze zijn ingegaan en wanneer ze aflopen. Schrijf er ook bij wat je er maandelijks aan kwijt bent.” Op die manier heb je die belangrijke informatie altijd paraat en kom je niet in de problemen.

Of dit grote aantal lidmaatschappen iets van de laatste jaren is, heeft het Nibud niet direct onderzocht. Wel hebben ze een vermoeden dat het aantal nu veel hoger is, omdat het aanbod veel groter is. „Er zijn veel meer soorten abonnementen dan vroeger. Je kan je nu op praktisch alles abonneren, denk aan maaltijden, je fiets of bloemen.” Socioloog Blom sluit zich daarbij aan. „De mentaliteit is niet veranderd, maar vroeger had je al deze opties niet.”

65-plussers zijn overigens een stuk minder gevoelig voor het afsluiten van abonnementen. Gemiddeld hebben ze er negen. Ze betalen maandelijks aan loterijen, tijdschriften, de tv-gids en kranten. Daarnaast lezen ouderen de voorwaarden van een abonnement wel, in tegenstelling tot de meeste jongeren.

Metro dook in de wereld van de abonnementen, en zette een aantal bijzondere opties op een rijtje:

Onderbroeken

Je oude boxershorts zitten het lekkerst ja, maar soms is het toch echt tijd om ze weg te doen. ON THAT ASS zit je letterlijk achter je kont aan met nieuwe, schone onderbroeken. Je kunt je abonneren op deze dienst en zij sturen je vervolgens iedere maand een boxershort - inclusief kekke print - toe.

Scheermesjes

Niets zo vervelend als je willen scheren en erachter komen dat je scheermes ondertussen bot is geworden. Boldkin kent dat probleem en geeft je daarom de optie een abonnement te nemen op scheermesjes. Zij weten hoe lang de mesjes mee gaan en sturen je automatisch nieuwe op, zodat je altijd gladgeschoren de deur uit kan.

WC-papier

Toiletpapier, het absoluut onmisbare rolletje in ieder huishouden. Neem je ook altijd alles van je boodschappenlijstje mee, behalve wc-papier en heb je vervolgens thuis een klein probleempje? Dat hoeft niet! Je kan je namelijk ook abonneren op toiletpapier. Zo zorgt The Good Roll dat je iedere maand 24 of zelfs 48 rollen in huis hebt.

Condooms

‘Ik vrij veilig of ik vrij niet’, het is zo’n mooie uitspraak, maar dan heb je wel condooms nodig. Als je die vergeet te kopen, kunnen de gevolgen groot zijn. Om ze nooit meer te vergeten, bieden verschillende online winkels een abonnement op condooms. Geen excuusjes meer!

Wijn

Voor de echte liefhebber, kun je ook een abonnement nemen op wijn. Het grote aanbod wijn in de supermarkt is overweldigend, maar welke wijn is nou lekker? Twee Hollandse ondernemers bedachten Vinoos. Iedere maand krijg je een speciale selectie, die de wijnkenners uitzoeken bij hun favoriete wijnboeren. Zo heb je altijd goede flessen wijn in huis.