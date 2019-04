Zeldzame neushoorn geboren in Miami

Iedereen kan bijdragen aan de strijd tegen microplastics, de piepkleine stukjes plastic die met name heel veel in synthetische en gemixte kleding zitten en zo vooral door wasbeurten in het milieu terecht komen. Dat zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het stelt verschillende maatregelen voor.

Waterzuiveringsinstallaties verwijderen weliswaar een groot deel van het plastic uit het afvalwater, maar „toch dragen de synthetische vezels substantieel bij aan de hoeveelheid plastic in zee", aldus het RIVM. „De kledingindustrie is een van de vervuilendste industrieën ter de wereld. Plastic komt in mosselen en vis terecht en zo in ons voedsel. Ook al weten we nog niet precies wat het effect hiervan is, we willen geen plastic in ons eten."

Fleece