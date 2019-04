Zanger Paul Sinha zit vol zin

De levenslust en zin spat gewoon van zanger Paul Sinha af. Zijn nieuwe single Bloemen is nét uit en zou zomaar een dikke zomerhit zou kunnen worden.

Positieve vibe

,,Negativiteit is een tijd waaraan ik geen tijd verspil.” De eerste zin die Paul Sinha (23) uit Deventer bijna tien jaar geleden voor zijn eerste echte rapsong bedacht en nog altijd is het op zijn lijf geschreven. Want spreek je met hem af op een Amsterdams terras, krullen je mondhoeken als vanzelf omhoog als je hem hoort praten. Met zijn positieve vibe en vol enthousiasme en spitsvondige woordvondsten vertelt hij over zichzelf, zijn grote liefdes en zijn carrière tot nu toe. Zonder ook maar een spoortje van enige arrogantie, terwijl hij toch zomaar even ‘als jong guppie’ door een Anouk werd gebeld om een nummer voor Maan te schrijven, gevraagd werd om Petrus te spelen in The Passion en Nick en Simon hem in hun show wilden afgelopen weekend. Onder andere.

Paul Sinha ziet er uit om door een hippe ring te halen in zijn PATTA-shirt en op zijn gecustomizede witte Nikes. ,,Vroeger was ik de eerste met witte K-Swiss sneakers in Deventer, kocht ik gewoon bij de Scapino.” Een dikke grijns siert zijn gezicht als hij eraan terugdenkt. ,,Ik liep ook altijd rond met een petje en een bandana eronder, vond ik cool.” Ja, gangstarapper pur sang, op zijn achtste, ,,ik vond toen een cd van Limp Bizkit die ik bleef luisteren, vol fucks en ander gescheld. Vond mijn moeder wat minder...” Gezamenlijk hebben ze toen de cd doormidden geknipt. ,,Ik mocht een nieuwe van haar uitzoeken en koos Eminem, maar die was zo mogelijk nog grover!” Ze legde zich er toen maar bij neer, ,,blijkbaar wilde de universe dat ik naar grove muziek luisterde, ik raakte er helemaal hooked aan en daarna ging ze zelfs CD’s voor me branden. Ik heb echt een fantastische moeder, nog altijd twee handen op een buik.”

Sweet Music

Een paar jaar later begon hij zelf ook te rappen. Artiestenaam: Paul Vans -,,daar liep ik toen altijd op”- en een tijd van rapwedstrijden samen met Purp Sagir, waarmee hij een duo ging vormen, brak aan. Een mooie tijd, ,,we hebben heel wat battles gewonnen.” Ja, het muziek maken heeft er eigenlijk altijd wel ingezeten, beaamt hij, ,,gelukkig ook maar, want op school ging het niet altijd lekker, ik was vaak te snel afgeleid.” En dat terwijl hij uit een echte ‘studiebollenfamilie’ komt, knipoogt hij. ,,maar ik heb toch nog mijn HAVO gehaald.” Na zijn rapperiode, besloot hij het roer om te gooien en voor de zang te gaan, ,,Ik ben nu echt helemaal popartiest, maar mijn liefde voor urban en hiphop proef je zeker terug. Ik maak muziek voor een breed publiek, voor jong, maar ik hoor ook vaak dat zelfs mensen van 50 of 60 mijn muziek chill vinden.” ‘Sweet music’, omschrijft hij het, ,,veel liefdesliedjes waar ook gewoon jongens openlijk naar luisteren, dat vind ik mooi.”

'Beste nummer ooit'

Blijkt ook wel uit de comments onder zijn YouTube-video van Bloemen, dat er nog maar een paar dagen op staat en al richting de 60.000 views gaat. ‘Deze man kan gewoon mooie liedjes maken zonder over drank, drugs, sex of blote vrouwen te beginnen, respect voor jou en je mooie nummers’, ‘Beste nummer ooit *hartje*’, ‘Echt een heerlijk nummer dit, snap niet dat zoveel mensen je nog niet kennen.’ ,,Superfijn dat het zo goed aanslaat”, zegt hij met zijn stralende groengrijze pretogen. En wie weet wordt het wel een dikke hit, ,,zonder dat ik arrogant wil klinken, denk ik wel dat Bloemen dat in zich heeft, het heeft een herkenbare sound in een uniek jasje.”

Dat is misschien ook wel zijn geheim en waarom ook zo veel artiesten hem weten te vinden om voor hen te ghostwriten. Paul Sinha heeft namelijk een totaal vernieuwende stijl en een ‘dat heb ik nog nooit eerder gehoord en wat onwijs lekker’-sound. Hij haalt bescheiden zijn schouders op. ,,Onbewust schrijf ik een ander soort zinnen dan andere songwriters. Misschien wel omdat ik op de Engelse manier de Nederlandse taal benader.”

Druk baasje

Zijn telefoon trilt vaak tijdens het gesprek, iets dat sinds afgelopen weekend bijna onafgebroken gebeurt. 300 appjes kreeg hij. Goede en minder goede bekenden zagen hem in The Passion, bij Nick en Simon of in zijn nieuwe clip. ,,Heel leuk natuurlijk, heb er alleen nog wel zo’n 60 openstaan, ben er nog niet aan toe gekomen ze te beantwoorden.”

Het gaat lekker met de sympathieke zanger. ,,Ik zit goed in mijn vel, geniet heel erg van alles.” Al heeft hij ook een tijd gehad dat het minder ging, verklapt hij. Hij woonde een paar jaar geleden in Amsterdam en stond op het punt zijn album bij Top Notch te releasen. ,,Ik voelde me ongelukkig, werd ineens onzeker, of zelfs angstig. Is mijn album wel cool? Doe ik het wel goed? Ik had mijn gedachten niet meer onder controle.” Hij verhuisde terug naar Deventer, bezocht een aantal keer een psycholoog die ‘de knoop in zijn hersenen eruit haalde’ en het tij keerde weer. ,,Basale oplossingen als goed slapen, eten en sporten kunnen ook echt life changing zijn.” Ook met Top Notch is alles goed afgesloten, ,,het was tijd voor mij om verder te gaan, het plafond was bereikt.” Hij kijkt goed terug op deze periode, heeft ervan geleerd, ,,en daarom durf ik nu ook te zeggen dat ik echt gelukkig ben.”

Charlotte

Ook in de liefde... In de Kopstootbar ontmoette hij het meisje dat nog altijd zijn hoofd op hol brengt. Charlotte. Hij spreekt haar naam lief uit. ,,We stonden tegelijkertijd aan de bar, keken elkaar aan en toen maakte ik een flauw grapje over haar drankje. Iets van ‘weet je het zeker?’ ofzo.” Het werkte, want de twee zijn anderhalf jaar later nog altijd stapelverliefd, zoals ook te zien is in zijn videoclip, waarin ze samen de hoofdrol spelen. Zomerplannen zijn nét gesmeed -met haar familie naar Mallorca- en ondanks dat ze beiden erg druk zijn -,,we doen allebei ons ding en ook daarom is het zo’n goede match”- proberen ze elkaar zo vaak mogelijk te zien. Voor cocktails in de zon of ‘gewoon lekker samen Netflixen’. ,,Weet je wat het is... Het leven is gewoon nóg leuker met haar.”

Het leven van een standaard 23-jarige leidt hij niet. ,,Ik mag zulke vette shit doen, duik met hele mooie partijen de studio in en voel constant adrenaline.” Maar hij voelt zich wel een normale 23-jarige, al zul je hem niet snel zien eten in het openbaar, bekent hij lachend. ,,Vind ik niet chill, ik heb dan toch het gevoel dat mensen telkens kijken naar hoe ik een hamburger naar binnen werk.” Hij kan nog heel prima over straat, vervolgt hij, ,,Ik voel wel vaak dat mensen wat langer kijken en soms word je aangesproken, maar dat vind ik meestal leuk. Tenzij ik dus aan het eten ben, dan kun je ineens heel zelfbewust worden als je voelt dat je herkend wordt.”

Fresh

De zon weerkaatst op zijn twee gouden kettingen, waarvan eentje van Yves Saint Laurent. Hij houdt van mooie merken, iets wat ook te zien is in zijn nieuwste videoclip, waarin hij gekleed is in zowel soepel Italiaans pak als een kleurrijke GUESS-trui. Het staat hem ‘fresh’, zoals hij ook zijn eigen stilo omschrijft. ,,Ik sta echt geen uren voor de spiegel, maar doe wel m’n best om er gewoon fris uit te zien.” Hij zit vol bravoure die past bij een jongen van zijn leeftijd, al krijgt hij weleens DM’s van ‘oudere vrouwen’ die hem anders noemen. ,,Ze vinden me een aantrekkelijke man... Dan moet ik wel lachen, hoor, ik voel me echt geen man, ben gewoon nog een jongen!”

Paul, bedankt voor die Bloemen!

Twee vliegen in een klap voor Paul Sinha. Hij heeft sinds vorige week zijn eigen muzieklabel Alpha Rec., onder licentie van Cloud 9 Music en zijn eerste single onder zijn label is net uit: Bloemen.

De zanger verwierf bekendheid met songs zoals 'De Laatste' met Teske en 'Ey Ey Ey' feat. Frenna. Daarnaast werkte hij samen met bekende artiesten als Anouk, Maan, Tabitha en Roxeanne Hazes, ,,mijn beste vriendin.” Naast het uitbrengen van eigen muziek, schrijft en produceert hij ook vaak voor anderen, waaronder de nummers ‘Spijt’ en 'Lief Zoals Je Bent' van Maan en de themesong van de televisieserie ‘Brugklas’ op Zapp. ,,I just love music making”, omschrijft hij het, voor hemzelf, en voor anderen, ,,heel leuk om op zoveel verschillende vlakken bezig te zijn, al wordt het nu soms wel een beetje druk..!”