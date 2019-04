Winkelketen Sissy-Boy staat op omvallen

Slecht nieuws voor degenen die graag met regelmaat winkelen in de Sissy-Boy. De Nederlandse modeketen zit in financiële problemen, de directie heeft uitstel van betaling aangevraagd. De circa 45 winkels in de Benelux en de webshop blijven vooralsnog wel open.

Beoogde koper trok zich terug

Sissy-Boy kreeg eind vorig jaar te maken met tegenvallende verkopen, wat de onderneming ernstig onder druk zette. Vervolgens werd besloten om te zoeken naar een koper die in de keten wilde investeren. Dat leidde tot vergevorderde gesprekken, maar de beoogde koper trok zich onverwachts terug.

Bij de Sissy-Boy werken ruim 600 mensen, voor een groot deel parttimers. De Brand Retail Group (BRG), eigenaar van de keten, onderzoekt nu samen met het management de mogelijkheden voor een eventuele doorstart.

Vakbondsbestuurder Martijn den Heijer van CNV spreekt van triest nieuws. Hij benadrukt dat dit al de „zoveelste'' keten is die dit jaar op omvallen is komen te staan.

Sinds 1982

Sissy-Boy bestaat sinds 1982 en is bekend om zijn collectie kleding en woonaccessoires. De omzet bedroeg afgelopen jaar circa 60 miljoen euro. BRG kreeg de keten in november 2017 in handen toen het met steun van investeerders de modemerken van de Varova Fashion Group inlijfde. Sindsdien is al gesneden in de kosten. Ook is er ingegrepen in de collectie en zijn er investeringen gedaan in de winkels en in de online-activiteiten.

BRG had ook de merken Gsus, Ontour, Open32, Kings of Indigo en Tumble ’n Dry in zijn portefeuille. Het merendeel hiervan is de afgelopen twee jaar afgestoten.