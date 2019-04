Weinig problemen op regenachtige Koningsdag

Koningsdag 2019 is zonder al te grote problemen verlopen. Er zijn tot nu toe veertien mensen aangehouden, wat beduidend minder is dan de zevenentwintig aanhoudingen vorig jaar. Het bezoek van de koninklijke familie aan Amersfoort is goed verlopen en de koning liet weten er graag nog eens terug te komen. Hoewel het op sommige plaatsen in het land flink hard regende, gooide dat geen roet in het eten.

Voor de enkele honderden vrijwilligers van het Rode Kruis was het een rustige dag. In de loop van de avond werd het iets drukker, maar het liep geen storm. Volgens een woordvoerster is het normaal dat het later, drukker wordt. „Dat zie je altijd. Hoe langer mensen op de been zijn, hoe meer onze mensen te doen hebben."

Rustig

Ook op het spoor was het tamelijk rustig zaterdag. Het enige incident vond plaats in Castricum, waar een groep van ongeveer vijftig jongeren vernielingen aanrichtte in een trein, meldt de NS. De schade lijkt mee te vallen, maar de NS wil de schade wel verhalen op de dader(s). Een persoon is aangehouden.

In Boxmeer was er een massale vechtpartij rond middernacht, meldt Brabants Dagblad. Volgens een politievoerder waren er tientallen jongeren bij betrokken en zijn er slagwapens gebruikt. Er zijn in ieder geval twee slachtoffers.

Fantastisch

De burgemeester van Amersfoort kijkt terug op een „fantastische Koningsdag". De koninklijke familie kwam dit jaar naar de keistad toe, en daar kwamen zo'n 45.000 mensen op af. Volgens burgemeester Lucas Bolsius was er direct „veel energie en enthousiasme" toen de koninklijke familie in de stad aankwam.

In de Koningsdag 'nieuwe stijl' heeft de koninklijke familie een minder actieve rol dan voorheen op Koninginnedag. De Oranjes zijn tegenwoordig meer figurant in de stad waar ze komen, dan deelnemer.