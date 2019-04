We verbruiken te veel water: korter douchen

Jelle Hannema, directievoorzitter van Vitens, het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland, roept op om zuiniger om te gaan met drinkwater. Dit zou nodig zijn door de klimaatverandering, economische groei en het toegenomen aantal huishoudens.

De campagne is opzet door drinkwaterbedrijven en waterschappen in Midden-en Noordoost-Nederland samen met de provincies Utrecht, Overijssel, Gelderland en Flevoland. De waarschuwing is een reactie op de sterkte groei van het drinkwatergebruik.

Drogere zomers door klimaatverandering

Volgens Arjen Hoekstra, professor in Watermanagement aan de Universiteit Twente, was het voor Vitens lastig om afgelopen zomer voldoende water te leveren. „De verwachting is dat droge zomers met het oog op de klimaatverandering vaker gaan voorkomen, vandaar dat er nu steeds vaker over waterschaarste wordt gesproken.”

Nederlanders blijken hun eigen drinkwaterverbruik veel lager in te schatten dan daadwerkelijk het geval is. Waar vaak gedacht wordt dat het om zo’n 60 liter per dag gaat, ligt dat een stuk hoger. „In huis gebruiken we gemiddeld zo’n 120 liter water per dag, maar in de zomer is dat meer, zeker als het warm en droog is”, zegt Hoekstra. Volgens Hannema werd er in de warme augustusmaand van afgelopen jaar 377 miljoen kuub (1 kuub is duizend liter) drinkwater geleverd aan 5,7 miljoen klanten. „Dat was een wake-upcall”, geeft Hannema aan.

Korter douchen

Het zou dan ook helpen als mensen minder water gebruiken. „Bijna de helft van het water gaat naar douchen, korter douchen zou dus veel schelen. Dit is overigens ook energiebesparend, dat maakt dat het ook geld zou schelen voor de consument”, zegt Hoekstra.

Er zijn al veel manieren op de markt om waterverspilling tegen te gaan. Hoekstra noemt de kleine en grote doorspoelknop op het toilet, een waterbesparende douchekop, en het plaatsen van een regenton om op die manier drinkwater uit de kraan te besparen.

Hoe kun je nog meer water besparen?

Andere manieren van waterbesparing zijn: de vaatwasser alleen te laten draaien als hij vol is, groenten en fruit niet onder stromend water af te spoelen. Ook is het beter je auto te laten wassen in de wasstraat omdat zij het water hergebruiken. Daarnaast zorgt de productie van een kilo rundvlees voor het gebruik 15.000 liter water. Het zou dus al helpen dat stukje vlees af en toe te laten staan. Tot slot gebruiken we - ondanks het digitale tijdperk waarin we leven - nog steeds heel veel papier. Voor de productie van een kilo papier is 25 liter water nodig. Doe dus aan recyclen, dubbelzijdig printen en plak een nee-nee-sticker op je deur.

Het is volgens Hoekstra vooral tijdens droge zomers urgent om water te besparen. „Maar eigenlijk is het het beste als je het hele jaar door slim met je waterverbruik omgaat en niet meer gebruikt dan nodig.”