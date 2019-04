We hebben op alles een abonnement en weten het niet

Netflix, Spotify en het snelste internet op je telefoon: allemaal zijn ze afgesloten met een abonnement. En boodschappen doen? No way, een abonnement op een doos vol verse groenten en vlees is veel makkelijker. Je kunt het zo gek niet bedenken, of er bestaat anno 2019 wel een abonnement voor. Jongeren hebben er gemiddeld maar liefst zestien, maakte het Nibud donderdag bekend. En dat weten ze zelf niet, want ruim de helft van de mensen schat het aantal abonnementen dat hij/zij heeft met minstens vijf te laag in.

Volgens het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) zijn het vooral jongeren die abonnementen hebben. Hoe ouder we worden, hoe minder abonnementen we hebben. En hoe we met die abonnementen omgaan, dat is niet best. We weten niet hoeveel we er precies hebben, wanneer we kunnen opzeggen en hoeveel ze ons elke maand kosten. Volgens het Nibud schuilt daar het gevaar: „Als mensen hun abonnement niet als vaste last zien, kan dat voor grote problemen zorgen. Dat is dus echt wel gevaarlijk."

Onderschatten

Vrijwel iedereen, 91 procent van de Nederlandse huishoudens, onderschat het aantal abonnementen dat ze hebben. Het merendeel bezit vijf tot vijftien abonnementen, maar de meeste mensen denken er maar een paar te hebben. De helft van de huishoudens heeft geen idee hoeveel geld ze maandelijks uitgeven aan hun abonnementen.

„Er zijn de laatste jaren natuurlijk veel meer soorten abonnementen. Je kan je op praktisch alles abonneren, maaltijden, je fiets, bloemen." Dat vormde aanleiding voor de budgetinstelling om onderzoek te doen naar hoe mensen omgaan met die terugkerende kosten. De meeste mensen hebben nog altijd een abonnement op internet en tv. Daarnaast staan de mobiele telefoon, streamingdiensten zoals Netflix, loterijen, tijdschriften en de Wegenwacht in de top vijf.

Maak een lijstje

Het Nibud roept aanbieders van abonnementen op hun klanten een seintje te geven als het abonnement op te zeggen is, help mensen herinneren. Daarbij vragen ze consumenten ook zelf een lijstje te maken met wanneer het abonnement is ingegaan, wanneer je kan opzeggen en wat de terugkerende kosten precies zijn. „Want als je dat niet paraat hebt in je mentale boekhouding, kan dat nog weleens voor problemen zorgen."