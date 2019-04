Waylon woedend op doodrijders 19-jarige Fleur

Walter en Casper van W. die vrijdag werden veroordeeld tot een celstraf van drie jaar en 100 uur taakstraf voor hun betrokkenheid bij de dood van Fleur Blankenstein.

Zanger Waylon meent dat deze uitspraak veel te soft is en noemt deze op zijn Instagrampagina een onvergefelijke fout van het rechtssysteem. „Hufters die mogen branden", zo typeert hij het tweetal.

Hufters

In 2016 kwam de 19-jarige Fleur om het leven nadat de vader en zoon in twee wagens op hoge snelheid over een dijkweggetje in Loosdrecht scheurden. Ze werden in hoger beroep echter vrijgesproken van deelname aan een illegale straatrace. De zanger woonde vlakbij de plek waar het ongeluk plaatsvond en volgde de zaak al jarenlang op de voet.

De zanger laat in het bericht geen spaan heel van het verweer van de verdachten en hun opgelegde straf. „Hoe vaak en hoeveel moet je fout doen om een rechtmatige straf te krijgen? Deze heren hebben zich gedragen als hufters, zowel in als buiten de rechtbank! Van mij mogen ze branden... Ik woonde op de dijk ten tijde van dit ongeval en ken de details van deze zaak...", aldus de oud-deelnemer van het Eurovisie Songfestival.

Zijn bericht kan op behoorlijk wat steun rekenen. In de reacties laten mensen weten het met hem eens te zijn en dat de twee verdachten er met een veel te milde straf vanaf komen. „Schofterige moordenaars zijn het!", zo schrijft fotograaf William Rutten onder het bericht.

Slepende zaak

Was het een tragisch ongeluk of het gevolg van roekeloos gedrag. De twee verdachten menen dat ze niks aan het overlijden van het jonge meisje konden doen. Op de noodlottige avond in maart 2016 reed vader Van W., die teveel had gedronken, met 167 kilometer per uur in op de auto van het slachtoffer. Na twee weken op de intensive care, overleed Fleur op 19-jarige leeftijd.

Toen de rechter zich over de zaak boog, ontkenden vader en zoon in alle toonaarden. Hoewel ze wel tweemaal zoveel alcohol op hadden dan volgens de wet is toegestaan, kon hen niks verweten worden. Van W. verklaarde dat een barvrouw van het café waar hij even daarvoor gin tonics had gedronken te veel gin bevatte en dat hij door de hoeveelheid ijs in het glas de alcohol niet had kunnen proeven. Daarna hebben de twee verdachten nog aan de rode wijn gezeten, op de rit terug naar huis ging het mis.

Het gerechtshof acht het inderdaad bewezen dat de vader met te veel drank op achter het stuur kroop, maar nam de eis van het OM om hem - en zijn zoon - ook te veroordelen voor roekeloos rijgedrag niet over. De vermeende straatrace kon volgens het hof niet bewezen worden.