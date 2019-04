Toeristische trekpleisters als de Grand Canyon in Amerika en de Cliffs of Moher in Ierland zijn net zo mooi als gevaarlijk. Wat ze zo gevaarlijk maakt? Eén verkeerde stap en je valt honderden meters naar beneden. In anderhalve week tijd zijn er drie mensen in het ravijn bij de Grand Canyon gestort, waarvan het bij één zeker is dat het door het maken van een selfie kwam. Waarom gaan mensen zo ver voor de perfecte selfie?

Even je haar fixen, je arm in precies de juiste positie, foto-lach op je smoel en klik! Daar is je selfie. Sommige mensen maken er tientallen – al dan niet honderden – per dag. Maar het gebeurt te vaak dat mensen daar te ver in gaan, met de dood tot gevolg. Wereldwijd zijn er al meer dan 250 mensen omgekomen na het schieten van een selfie. Zulke selfies of death worden niet alleen op grote hoogte gemaakt: verdrinking is doodsoorzaak nummer één, hierna volgt geraakt worden door een trein. Van een klif afvallen of verbranden staan samen op plek drie. In de VS komt juist vaak voor dat mensen een selfie maken met een geladen geweer dat per ongeluk afgaat.

Waarschuwingssignalen

Maar in gevaarlijke situaties waarschuwt je lichaam je toch? Sta niet te dicht bij de rand, zwem niet te ver de zee in en ga niet op het spoor staan. Psycholoog Ellen Huijsmans zegt dat mensen deze signalen ófwel niet meer oppikken of ze niet serieus nemen. „Ze zijn niet gericht op hun lijf maar op het doel: de foto. Daardoor merken ze de signalen niet op. We zitten zoveel in ons hoofd dat we steeds minder in contact zijn met ons lijf en dus signalen niet oppikken. Als we ze al wel oppikken, nemen we ze niet altijd serieus.”

Alsnog: gewoon een cool plaatje schieten is je leven niet waard. Dus waarom zou je zulke risico’s nemen? „De hedendaagse wereld gaat om uniek, of anders gezegd de beste, zijn. Alles moet bijzonder zijn en daarvoor verleggen mensen hun grenzen”, legt Huijsmans uit. „Daarnaast gaat de wereld van social media vooral om het vastleggen van ervaringen, niet per se over de ervaring zelf.”

„Ook krijg ik het idee dat er mensen niet altijd bewust zijn van de risico’s van het leven”, vervolgt Huijsmans. „Ze hebben het gevoel dat niks ze kan raken, en gaan dus ook over grenzen heen en schatten risico’s niet goed in.”

Vooral jonge mannen

Onderzoekers van All India Institute of Medical Sciences meldden eind 2018 dat de meeste selfiedoden voorkomen in de VS, Pakistan, India en Rusland. Ook is 72 procent man. Vrouwen maken wel meer selfies, maar mannen nemen daarbij vaker risico’s. En dat gaat dus ook vaker fout. Wat niet zo verrassend is: de meeste selfiedoden zijn onder de dertig.

Het aanschouwen van zo’n dodelijk ongeval is, logischerwijs, niet zonder gevolgen. Psycholoog Huijsmans zegt dat die impact groot is. „Zo’n gebeurtenis leidt bij veel mensen tot een trauma. Het is erg emotioneel en dat zet zich vast in het lijf en leven van de dierbare.”

Selfieverbod

Op sommige plekken is er zelfs een verbod op selfies ingesteld. Er staan bijvoorbeeld op berghellingen in Thailand bordjes neergezet met waarschuwingen. Ook komen er extra landingsplateaus voor helikopters bij, zodat hulpdiensten snel bij slachtoffers kunnen komen.

Selfies zijn leuk, reizen naar gave plekken nog leuker en die twee combineren zorgt voor het behoud van herinneringen en een beetje status. Dus doe het, maar doe het veilig. Niet te dicht bij de rand, niet op gladde rotsen en, ik kan het niet geloven dat ik dit moet zeggen: niet naast een rijdende trein of brandend bos. Better safe than selfie.