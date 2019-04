Vrouw ontwaakt na 27 jaar uit coma

In de Verenigde Arabische Emiraten is Munira Abdulla na 27 jaar uit haar coma ontwaakt. Tegen alle verwachtingen in kan de vrouw sinds kort weer gesprekjes voeren. „Ineens zei ze mijn naam”, zegt haar zoon Omar (32).

Omar, toen pas 4 jaar oud, werd in 1991 door zijn moeder en haar zwager opgepikt van school. Het gezelschap crashte tegen een schoolbus. Waar de kleine Omar er goed vanaf kwam met een bult op zijn hoofd, was zijn toen 32-jarige moeder er slechter aan toe. Ze belandde met zwaar hersenletsel in het ziekenhuis, volgens de artsen zou de kans op herstel zeer klein zijn.

Lange weg naar herstel

Desondanks bleef Omar hopen dat zijn moeder op een dag haar ogen zou openen. Tegen de Engelse krant The National zegt hij: „Ik heb altijd het gevoel gehad dat ze nog wakker zou worden.” Zijn gevoel bleek hem niet in de steek te hebben gelaten. Hoewel er 27 jaar voorbij is gegaan, kan zijn moeder nu weer korte gesprekjes voeren en voorzichtig uitjes maken in haar rolstoel.

De weg naar herstel zal lang en zwaar zijn, omdat Abdullah volgens de artsen na het ongeluk in een minimale staat van bewustzijn verkeerde. Dit betekent dat zij alleen reageerde op pijnprikkels. Voedsel kreeg zij toegediend via een slang en met fysiotherapie werd geprobeerd haar spieren intact te houden.

Toen kroonprins Mohamed Bin Zayed van Abu Dhabi in 2017 het verhaal van Abdullah hoorde, besloot hij haar over te laten plaatsen naar een specialistisch ziekenhuis in Duitsland. Na een aantal operaties werd vol ingezet op fysiotherapie en epilepsiebehandelingen. „Ons doel was om haar fragiele bewustzijn te laten ontwikkelen in een gezond lichaam, net als een delicate plant die goede aarde nodig heeft om te groeien”, zegt Ahmed Ryll, de neuroloog die haar behandelde.

Kwaliteit van leven

Niet lang daarna keek Abdullah zich meer bewust te worden van haar omgeving. „Ik zei tegen de artsen dat ik verwachtte dat ze weer zou gaan praten. ‘Je laat je verbeelding de vrije loop, we maken alleen de kwaliteit van haar even beter’, zeiden ze.”

Toch kreeg Omar gelijk. Want een jaar later hoorde Omar zijn moeder voor het eerst in 27 jaar praten. „Ze sprak! Ze zei mijn naam, ik kon mijn geluk niet op. Jaren droomde ik van dit moment en het eerste dat ze zei was mijn naam!”