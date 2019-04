Vrouw heeft vier levende bijen in haar oog

In Taiwan hebben doktoren een 29-jarige vrouw bevrijd van vier bijen die zich hadden genesteld in haar oogkas. De vrouw leed aan een zeer pijnlijk gezwollen oog dat gepaard ging met onophoudelijk tranen, meldt de Taiwanese zender CTS.

De artsen en de vrouw, die alleen met haar voornaam He bekend is, dachten aan een infectie. Maar toen de artsen haar oog nader onderzochten, ontdekten ze vier levende, zeer kleine bijen. Die hebben ze verwijderd.

Makkelijk blind

De vrouw vermoedt dat de diertjes in haar oog zijn gekomen tijdens het tuinieren. Ze voelde iets in haar oog, maar dacht dat het om een vuiltje ging. Waarschijnlijk hebben de bijen zich in leven gehouden met het drinken van traanvocht.

Doktoren zeggen dat de vrouw makkelijk blind had kunnen worden. „Gelukkig had ze contactlenzen in en niet te veel in haar ogen gewreven, want dat had de zaak een stuk erger gemaakt" , aldus een van de artsen.