Voorzitter FIFA roept op tot staken bij racisme

De voorzitter van voetbalbond FIFA, Gianni Infantino, heeft opgeroepen om wedstrijden waarbij sprake is van racisme te staken. Hij wil met dit nieuwe voorschrift duidelijk maken dat racisme niet geaccepteerd wordt. „We leven in de 21e eeuw. Dit is onacceptabel. Dat wilde ik duidelijk maken. We zijn allemaal gelijk, welke huidskleur we ook hebben.’’

Wedstrijd stoppen

„We hebben op onze toernooien de zogeheten 'driestaps-procedure' geïntroduceerd. Het biedt de scheidsrechter de mogelijkheid om een wedstrijd zelfs te stoppen bij discriminatie'', legt Infantino uit. De beslissing komt na meerdere gevallen van racisme binnen de voetbalwereld.

„We roepen alle bonden, competities en clubs op om dezelfde procedure te volgen. We hanteren een zerotoleranceaanpak van racisme in het voetbal. We zullen harde sancties nemen tegen zulk gedrag. Voor racisme is geen plek in het voetbal, net zoals in de maatschappij", aldus de voorzitter van FIFA.

Anti-racisme lied

Nadat supporters van voetbalclub Chelsea een racistisch lied hadden gemaakt over Mohamed Salah, een speler van de Engelse voetbalclub Liverpool, besloten de Liverpool supporters een anti-racisme lied te maken. Hiermee laten ze zien dat ze het racisme van de Chelsea supporters niet zomaar over hun kant laten gaan.