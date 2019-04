Voor het eerst lesbisch stel in de Donald Duck

„Kijk, daar ligt Zeewolde. Stuur hier maar wat naar links”, zegt Wil. Ik buig de stuurknuppel af en het toestel rolt over zijn as. Ik word iets dieper in mijn stoel gedrukt en terwijl we over het Dolfinarium scheren, kijk ik over de vleugel naar beneden. In het bad zie ik daar zowaar een paar dolfijnen zwemmen, zelfs van deze hoogte.

Ik heb nooit eerder zelf gevlogen, maar was er altijd benieuwd naar. De uitstapjes vroeger naar het luchtvaartmuseum staan nog op mijn netvlies gegrift. Als het even kon, klom ik direct in de cockpit van de uitgestalde toestellen in die muffe hangar. Na recent bericht van het CBS piekte mijn interesse opnieuw. Blijkbaar nam de belangstelling in vliegopleidingen vorig jaar voor het eerst sinds 2009 weer toe. Hoe zou het zijn om zo’n kist te besturen? Wat kost zoiets eigenlijk en wat is daar nou voor nodig? Het leek altijd iets totaal onbereikbaars.

Cadeau