''Verslagen' IS doodt 60 Syrische soldaten''

Het zomerseizoen is nog pas zeer kort begonnen, maar de drukte op Schiphol is al immens. In piekuren lopen de wachttijden flink op. De aan- en afvoerwegen rond het vliegveld staan vol, het station is afgeladen en op de parkeerplaats kan er bijna geen auto meer bij.

Volgens Schiphol is dit het startschot voor een drukke zomer. De drukte begint namelijk nu, vanaf Pasen en de meivakantie, en zal pas weer in oktober afnemen: „We verwachten dagelijks meer dan 200.000 reizigers te moeten verwerken op Schiphol, met op echte topdagen in het hoogseizoen uitschieters naar 230.000 passagiers in de aankomst- en vertrekhallen. Dat komt ook door de inzet van grotere vliegtuigen", aldus een woordvoerder tegenover De Telegraaf.

Niet te laat, niet te vroeg