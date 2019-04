'Veel werken is niet meer van deze tijd'

‘Ouderwetse arbeidsvoorwaarden mogen overboord: vakantiedagen en 40-urige werkweek zijn achterhaald’, kopte het onderzoek van HR-dienstverlener Visma | Raet maandag. De meerderheid van Nederland vindt de 40-urige werkweek en een vast aantal vakantiedagen achterhaald. De arbeidsvoorwaarden van nu mogen van 55 procent van de Nederlanders overboord.

Niet voor 40 uur

En nee, het gaat hier niet om een 1 april-grap. “We hebben hiervan geleerd, we sturen nooit meer een persbericht uit op 1 april”, zegt PR-adviseur Marlin Goethals. Het is dus echt zo: slechts 30 procent van de ondervraagden vindt een werkweek van 40 uur helemaal van deze tijd. Opvallend is dat veel werkgevers en leidinggevenden ook niet perse voor een werkweek van 40 uur zijn. De helft van hen geeft aan dat de kwaliteit van wat werknemers opleveren vooral goed moet zijn.

Het lijkt erop dat we steeds minder willen werken. “Het was vroeger helemaal niet gebruikelijk om zo weinig te werken, je werkte ook op zaterdag”, vertelt Tosca Gort, arbeids- en organisatiepsycholoog en oprichter van GORTcoaching. “Tijdens de Industriële Revolutie is er veel veranderd. Er waren geen wetten of regels. Werd je ziek, dan was je je baan kwijt en in feite gewoon de pineut. Als maatschappij zijn we steeds meer gaan regelen samen, daar is het aantal uren ook in bedongen.”

Niet van deze tijd

In het persbericht claimt kennismanager van de HR-dienstverlener Joke van der Velpen dat de afspraken die toen bedacht zijn, niet meer van deze tijd zijn. “Het wordt tijd dat we een verandering van mindset bij zowel de werkgever als de medewerker teweeg brengen en accepteren dat de 40-urige werkweek niet meer van deze tijd is. Meer werken is niet altijd beter.” Gort: “Dat is een heersende mening die niet door iedereen wordt gedeeld. We horen het overal, maar sommige mensen vinden veel werken juist heel prettig. Werken is niet alleen maar slecht en negatief. Het lijkt soms alsof werken alleen maar lijden is en je zoveel mogelijk tijd moet vrijmaken om niet te lijden. Terwijl veel mensen werken juist hartstikke leuk vinden. Je haalt er voldoening uit, je bereikt iets en dat is juist heel mooi. Als werken lijden is, moet je op zoek naar wat anders. Werken is niet iets slechts.”

Gewoon in de file staan

En de 9 tot 5-mentaliteit, is dat dan nog van deze tijd? “Dat is afhankelijk van de persoon”, zegt Gort. “Voor de meeste mensen werkt dit prima, omdat we de hele maatschappij zo hebben ingericht. Je krijgt dit van jongs af aan mee, zo’n hardnekkige gewoonte gaat er lastig uit. Je ziet dat wanneer je werknemers meer vrijheid geeft, ze alsnog elke dag in die file gaan staan. In ons bedrijf zijn je uren ook flexibel in te delen. We zien dat mensen uiteindelijk toch binnen kantooruren blijven werken. Dat zit in onze bedrijfscultuur.” Mocht je wel de collega’s hebben die altijd mailen, kijk dan zelf of je daaraan mee wil doen. “Je kunt je eigen plan trekken. Overleg goed wat je wanneer moet opleveren, meld duidelijk aan je leidinggevende als je dat hebt gedaan en dan kun je prima in de weekenden en avonduren zonder mails. Als je maar echt goede afspraken maakt en duidelijk communiceert.”

Sociale standaarden

Of acht uur werken ook echt ouderwets is of niet, is relatief. “Voor de een is acht uur werken veel, voor de ander is het weinig. Je ziet dat mensen in opkomende economieën veel meer werken. Wij leven in een westerse maatschappij en nemen de tijd om na te denken of we acht uur veel of weinig vinden. Dat doen we door te kijken naar sociale standaarden en naar onze buurman of buurvrouw. Als het normaal is dat iedereen 10 uur werkt, dan heb jij er ook geen moeite mee om tien uur te werken. Voor de meeste mensen werkt de standaard werkdag van acht uur prima.”