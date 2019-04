Van natte sneeuw naar 20 graden: nog even doorbijten

Na een lange dag werken zit je in de trein, je bent moe en valt in slaap. Grote kans dat het je wel eens is overkomen. Wat zou je dan willen op het moment dat de conducteur langsloopt? Dat-ie je wakker maakt of lekker laat slapen?

Slapende reizigers zijn een dilemma voor conducteurs. De NS heeft er geen eenduidig beleid over en schakelt daarom nu de hulp in van reizigers via Facebook. Door middel van een poll vragen ze wat mensen willen. De uitslag is tot nog toe om het even: de helft van de stemmers wil graag rustig blijven slapen, de andere helft wordt liever gewekt.

Hoofdconducteur Thurstan Saridjo (36) maakt het dagelijks mee: onderuitgezakte reizigers die ver in dromenland zijn. „Als ze een slaapmasker op hebben, is het duidelijk. Die kan ik rustig laten slapen”, lacht hij. Maar in de meeste gevallen zijn het reizigers die in slaap zijn gedommeld tegen beter weten in, weet hij inmiddels.