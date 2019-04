Van Doorn toch geen interim-directeur Haga Lyceum

Eén van de meest bijzondere nieuwsitems die gisteren het nieuws domineerde, was toch wel de aanstelling van oud-PVV'er Arnoud van Doorn als interim-directeur op het Haga Lyceum. De school lag afgelopen tijd onder vuur omdat de leiding van het lyceum in verband wordt gebracht met een Tsjetsjeense terreurbeweging.

Vrijwilliger

Vanmiddag maakt de school op de website bekend dat het tóch om een 1 april-grap gaat. Zowel Van Doorn als de bestuurder en oprichter van de school Söner Atasoy ontkenden eerder dat het om een grap ging. De oud-politicus is wel betrokken bij de school. „Wij waarderen de inzet van Arnoud als vrijwilliger binnen de school," laat de school weten.

1 april-grap

Verschillende media namen het nieuws over nadat bij de schoolraad was gecheckt of het om echt nieuws ging. Er werd door de directie en Van Doorn gesteld dat het om een serieuze samenwerking in het belang van islamitisch onderwijs in Nederland ging. De school is blij met de gesclaagde grap: „Tevens danken we de media die ons geholpen hebben om een (in Nederland) vanaf het jaar 1561 bestaande traditie levend te houden," valt te lezen op de website. Metro nam het iets te opmerkelijke nieuws niet over.

Van PVV naar islamitische partij

Het nieuws was op z'n minst opvallend te noemen, Van Doorn werd namelijk door de school bestempeld als bruggenbouwer. In de Haagse raad is hij juist vaak in conflict. In 2010 kwam Van Doorn in de PVV voor de Haagse raad. Drie jaar laten stapte hij over naar de islamitische Partij voor de Eenheid. In 2014 werd hij veroordeeld tot een werkstraf van 40 uur en een boete van 1000 euro voor onder andere drugshandel.