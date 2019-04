UPDATE: Henk Otten stapt op als bestuurslid FvD

Het blijft rommelen binnen de top van het Forum voor Democratie. Oorzaak van het conflict is de positie van partijbestuurder en mede-oprichter Henk Otten. Kamerlid Theo Hiddema laat donderdagmiddag in een reactie weten dat het aanblijven 'lastig wordt'.

Nadat Otten afgelopen weekeinde in de NRC uit de school klapte over interne ideologische conflicten, is nu door dezelfde krant naar buiten gebracht dat er al langer onenigheid is tussen hem en de andere partijleiders. Een declaratie aan zichzelf van 30.000 euro zou hieraan ten grondslag liggen.

UPDATE 20.15: Henk Otten laat via Twitter weten op te stappen als bestuurder. Hij beschrijft de recente uitingen als 'karaktermoord' en stelt dat zijn terugtrekking in het partijbelang is.

Hiddema beantwoordt de vragen van journalisten ©ANP

Bovenmatige uren

Wat er precies gaande is op het hoogste niveau van de grote winnaar van de verkiezingen voor de Provinciale Staten, blijft onduidelijk. Maar dat er iets gaande is, lijkt aannemelijk. Partijleider Thierry Baudet had zich donderdag ziek gemeld en was donderdag niet aanwezig bij de debatten in de Tweede Kamer. Volgens de NOS zou hij last hebben van een voedselvergiftiging.

Kamerlid Theo Hiddema was er wel en sprak met journalisten over de kwestie. „Er blijft altijd iets hangen'', zo vertelt hij. Hij bevestigde de berichtgeving dat Otten een geldbedrag van de partij naar zichzelf heeft overgemaakt: „We hebben dat geprobeerd stil te houden omwille van de reputatie van Otten.'' Nadat hier onenigheid over ontstond, heeft de mede-oprichter van de partij het bedrag teruggestort. Intern wordt echter gesproken van een 'greep uit de kas'.

Toch lijkt het brandje hiermee allesbehalve geblust. Bronnen melden aan het NRC dat zowel Baudet als partijsecretaris Rob Rooken van Henk Otten af willen. Eerder al werd de laatstgenoemde uit zijn functie gezet als medewerker van de Tweede Kamerfractie. Volgens het Forum voor Democratie is dit besloten zodat hij zich nu volledig zou kunnen focussen op zijn werk als aanstaand lid van de Eerste Kamer.

Zijn positie als bestuurslid zou echter niet langer houdbaar zijn, zo laat de partij in een verklaring weten.

Otten tot ziens

Hoewel Henk Otten bevestigde dat hij zijn rol als penningmeester zal afstaan vanwege tijdsgebrek, leek hij eerder niet van plan om ook uit het bestuur van FVD te stappen. Hij meent dat zijn aanwezigheid hierin van essentieel belang is voor de partij. Theo Hiddema zinspeelde donderdagmiddag in zijn reactie op een vertrek, maar dit zou volgens de statuten van FVD nog behoorlijk lastig worden als hij niet uit eigen beweging opstapt. Donderdagavond koos hij er toch voor om in het partijbelang terug te treden.

In deze statuten, die overigens door Otten zelf zijn opgesteld in 2016, valt te lezen dat bestuursleden alleen maar gedwongen kunnen worden tot een vertrek als tweederde van de leden het hiermee eens is. Deze vertrekprocedure kon bovendien alleen maar in gang worden gezet als er een algemene ledenvergadering wordt georganiseerd waarbij meer dan tweederde van alle leden aanwezig is.

Dit zou betekenen dat er minstens 16.000 leden af moeten komen op deze bijeenkomst.