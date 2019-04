Transavia vliegt vanaf juli naar IJsland!

Johnny de Mol en boezemvriend Adil Izemrane helpen sinds oktober 2015 vluchtelingen op het Griekse eiland Lesbos. Maandag maken zij bekend de werkzaamheden van hun stichting Movement on the Ground uit te breiden op Samos.

Het uitzicht is wijds en prachtig, een baby in een kinderstoel kraait vrolijk onverstaanbaar baby-aans. We zijn in Ransdorp onder de rook van Amsterdam.

In de keuken zijn ook twee gezworen vrienden, Adil Izemrane en Johnny de Mol. Zij zijn met vele anderen de stuwende krachten achter Movement on the Ground, de stichting die talloze vluchtelingen op Lesbos heeft geholpen. Twee vrienden, allebei vader van wolken van kinderen. Het geluk in deze keuken staat in schril contrast met wat het duo de afgelopen jaren in Griekenland heeft gezien.