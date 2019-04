Theresa May wil brexit opnieuw uitstellen

De Britse premier Theresa May wil opnieuw een poging doen de EU te vragen de Brexit uit te stellen. Het liefst zo kort mogelijk. Op deze manier wil May proberen een no-dealbrexit te voorkomen en proberen met oppositieleider Jeremy Corbyn een acceptabel voorstel te presenteren en aanvaard te krijgen voor 22 mei. Groot-Brittannië hoeft dan niet mee te doen aan de Europese verkiezingen.

Doorbreken impasse



May kwam dinsdag met haar verklaring na een urenlang beraad met de leden van haar kabinet. Ze zei dat elk plan waarin zij en Labour-voorman Corbyn zich kunnen vinden ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan het parlement. Ze zal het vervolgens meenemen naar de bijeenkomst van de Europese Raad volgende week.

„Vandaag kom ik in actie om de impasse te doorbreken. Ik bied aan met de leider van de oppositie om de tafel te gaan zitten om te proberen overeenstemming te bereiken over een plan waar we beiden achter staan om ervoor te zorgen dat we de Europese Unie verlaten en dat doen met een deal", aldus May. Het akkoord dat ze met Brussel sloot werd tot dusver al drie keer verworpen in het Lagerhuis, dat zich wel uitsprak tegen een no-dealbrexit.

Zachtere brexit

De Schotse premier Nicola Sturgeon waarschuwde dat Mays verzoek om kort uitstel van de inwerkingtreding van artikel 50 mogelijk een valstrik is. Afgevaardigden die het eens zijn met een latere brexitdatum dan 12 april en niet willen meedoen aan de Europese verkiezingen kunnen volgens haar voor de keus komen te staan tussen de bestaande scheidingsregeling van May of een vertrek uit de EU zonder enige afspraak.

Door haar bereidheid met Labour te praten, waarvoor May tot dusver niets voelde, lijkt de tweedeling in de Conservatieve partij verder verscherpt en een mogelijk zachtere brexit in de maak. Bij de parlementaire stemming over alternatieve opties, om de regering de weg te wijzen, haalde het voorstel deel te blijven uitmaken van de douane-unie het maandagavond net niet (273-276).

Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad, reageerde via Twitter op de laatste ontwikkelingen in Londen. „Ook nu, na vandaag, weten we niet wat de uitkomst zal zijn. Laten we geduldig zijn."