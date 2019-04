'Straatrace niet bewezen' bij dodelijk ongeluk

Op 16 maart 2016 klapte de 56-jarige Walter van W. op de Nieuw-Loosdrechtsedijk in Loosdrecht met zijn Porsche 911 op de 19-jarige Fleur. Het meisje overleefde het ongeluk niet. Volgens het Openbaar Ministerie was de man verwikkeld in een straatrace met zijn zoon, volgens de rechtbank is dit niet bewezen. De man krijgt drie jaar cel.

Op de plek van het ongeval langs de Nieuw-Loosdrechtsedijk staan bloemen en kaarsjes voor de onnodige dood van het jonge meisje. De 56-jarige bestuurder W. had teveel gedronken en reed ruim 160 kilometer per uur binnen de bebouwde kom.

Hoger beroep

Het gerechtshof in Leeuwarden heeft de man vrijdag in hoger beroep veroordeeld tot drie jaar cel en een rijverbod van vier jaar voor het veroorzaken van het fatale auto-ongeluk. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) was Van W. met zijn Porsche verwikkeld in een race met zijn zoon Casper (34).

Getuigen hebben onder andere verklaard dat de twee in de bebouwde kom, waar het ongeluk gebeurde, heel hard en bumper aan bumper reden. Daarbij probeerde Casper, achter het stuur van een Mini Cooper, zijn vader in te halen.

Wel verantwoordelijk

Beide mannen waren in hoger beroep gegaan, net als het OM. Vader en zoon zeggen zich verantwoordelijk te voelen, maar ontkennen in alle toonaarden dat er een wedstrijd gaande was.

Het hof is het met hen eens, ze ziet te weinig bewijs voor een straatrace. Hoewel Van W. drank ophad en snel en „zeer onvoorzichtig" reed, kan volgens het hof in juridische zin niet worden gesproken van roekeloos rijden, de zwaarste vorm van schuld bij verkeersdelicten.

Vaker dronken

Het is niet de eerste keer dat de man met alcohol achter het stuur stapte. De rechtbank in Lelystad legde hem in 2017 tot vier jaar cel en een rijverbod van vijf jaar. Het OM wilde dat het hof die straf opnieuw zou opleggen.

Zoon Casper van W. heeft opnieuw een taakstraf van honderd uur en een jaar rijontzegging gekregen. Deze straf legde de rechtbank hem eerder ook op. Volgens het hof heeft ook hij zich „onbezonnen gedragen". Maar het hof ziet geen nauwe samenwerking met zijn vader en daardoor geen medeplegen. Walter van W. is volgens het hof dan ook de enige schuldige aan de dood van de jonge vrouw.

De vader van Fleur noemt de uitspraak „zwaar teleurstellend". „Ten opzichte van Walter zou ik er nog enigszins mee kunnen leven, omdat dit het hoogst haalbare is voor wat hij gepleegd heeft. Met de taakstraf voor Casper kan ik dat helemaal niet."