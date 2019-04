‘Stap vandaag een halte eerder uit’

Het is donderdag 4 april Nationale Wandel naar je Werk-dag. Dus zit jij in de tram of trein terwijl je dit leest? Stap dan een halte eerder uit!

Ga jij iedere dag gehaast de deur uit, snel de auto in of de fiets op? Of begint jouw ochtend vaker wel dan niet met een sprintje naar de trein of bus? Dat kan ook anders. Wandelnet, de organisator achter de jaarlijkse Wandel naar je Werk-dag, wil met deze campagne proberen mensen hun dagelijkse routine te laten doorbreken en meer te laten bewegen.

Grote kans dat wandelen naar het werk niet voor iedereen haalbaar is. Bij je werkgever om de hoek wonen is per slot van rekening niet voor iedereen weggelegd. Maar ook hier geldt: alle kleine beetjes helpen. Probeer eens van huis naar het station te lopen, in plaats van de bus te pakken, parkeer de auto wat verder weg dan normaal of stap een halte eerder uit als je met het openbaar vervoer reist.

Niet naar de sportschool

We hebben het al vaker gehoord: beweging is goed voor je, de hele dag zitten niet. Dat is ook de voornaamste reden waarom Charlotte Meindersma naar het werk wandelt. „Iedere dag wandel ik 25 minuten naar mijn werk en weer naar huis. Ik doe het vooral voor mijn gezondheid. Omdat ik niet naar de sportschool ga is dit voor mij een manier om toch in beweging te komen. Inmiddels ben ik het wandelen zelfs leuk gaan vinden.”

Bewegingsdeskundige en auteur van boeken over meer bewegen en minder zitten, Hanneke de Bruin, vertelt dat Nederlanders kampioen zijn in het zitten. Af en toe wandelen is volgens haar goed om dat te doorbreken. Bij de Wandel naar je Werk-dag zijn ook veel werkgevers aangesloten. Volgens Ankie van Dijk, directeur van Wandelnet, is vitaliteit een grote uitdaging voor bedrijven. „Steeds meer medewerkers hebben een beroep waarbij ze langdurig zitten. Wandelen draagt bij om energiek en gezond te blijven.” Dat belang wordt tevens onderstreept door hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder: „Lopen bevordert de creativiteit, verlaagt je stressgevoel en verhoogt je productiviteit.”

Zorgt voor creativiteit

De Bruin sluit zich hierbij aan. „Wandelen kan je blik verbreden. In plaats van naar je computerscherm, kijk je tijdens het wandelen wat verder weg. Het zorgt ervoor dat je ogen en je hersenen zich kunnen ontspannen, waardoor er meer ruimte vrijkomt voor creativiteit. Wandelen doet dus iets met je brein wat voor je werk bevorderend kan zijn. Het brengt je tot andere inzichten. Juist mensen die enorm achter hun bureau zitten te duwen voor een deadline hebben er baat bij om af en toe even een rondje te lopen.”

Tevens is het een fijne manier om met stress om te gaan, ondervond Manja Brouwers, zij legt iedere dag vijf kilometer af naar werk en weer naar huis. „Het is heel ontspannend om naar je werk te lopen en om op de terugweg alles als het ware weer los te laten. Ook vind ik het prettig om het fietsen door het centrum te vermijden. Daar op de vroege ochtend doorheen fietsen is zo hectisch als wat.”

Een van de bedrijven die zich aansloten bij de campagne is Adviesbureau Jonge Honden. Marnix ten Holder, werkzaam bij de organisatie, vertelt dat hij en zijn collega’s het belangrijk vonden om mee te doen omdat wandelen gezond is en we het veel te weinig doen. „Je bent snel geneigd om de fiets of de bus te pakken, maar waarom niet je dag op een wat rustigere manier beginnen. Je zit toch de hele dag al achter je bureau.” Zelf gaat Ten Holder vandaag ook te voet naar het werk. „Daar doe ik denk ik ongeveer een half uurtje over. Of ik het vaker ga doen weet ik nog niet, maar wel is het fijn dat je hier vandaag bewust over na kan denken en eventueel kan besluiten het vaker te doen of niet.”

Niet zweten

Als tip geeft De Bruin mee het wandelen vooral niet groter te maken dan het is. Het is vaak niet voor iedereen mogelijk om iedere dag naar het werk te wandelen. „Het dagritme laat dat vaak niet toe. Mensen wonen te ver bij hun werk vandaan, of moeten op hakken of in een net pak naar het werk.” Maar, zo vervolgt de Bruin, „door het kleiner te maken dan het is, is het voor veel mensen toch haalbaar om een stukje te lopen. Ga bijvoorbeeld eens na of tijdens de lunch een kwartiertje wandelen”.

Af en toe een ommetje maken is gezond voor het behoud van je spieren, het zet je spijsvertering in gang en het is goed voor de stevigheid van je lichaam. „Maar wandelen is bovenal een makkelijke manier om in beweging te komen. Je hoeft jezelf er niet voor in het zweet te werken en niet speciaal sportkleding aan te doen.”