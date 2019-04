Snapking veroordeeld voor verspreiden seksfilmpjes

Het is nu twee jaar geleden dat Netflix-serie 13 Reasons Why uitkwam. De dramaserie gaat over hoe Hannah Baker haar beweegredenen voor zelfmoord uitlegt op een reeks van dertien cassettebandjes die ze nalaat.

De maand na het uitkomen van de serie nam in Amerika het aantal zelfdodingen onder jongeren flink toe, dat blijkt uit een studie van de National Institutes of Health (NIH). De serie werd op 31 maart 2017 online gezet en in april was er een stijging van 28,9 procent onder Amerikaanse jongeren tussen de 10 en 17 jaar. En ook in Nederland waren er in 2017 meer zelfdodingen onder jongeren. Dat jaar maakten 81 mensen tussen de 10 en 20 jaar een einde aan hun leven, terwijl dit er in 2016 48 waren.

Onderzoek